Shopee vai dar R$ 90 mil em compras na Black Friday; saiba como ganhar

Siga o A TARDE no Google

A Shopee vai sortear R$ 90 mil em compras durante a Black Friday 2026. A promoção prevê três ganhadores, que receberão R$ 30 mil cada em créditos para gastar na plataforma, além de 100 cupons de frete grátis.

Batizada de “1 Ano de Shopee Grátis Black Friday”, a campanha começa em 26 de outubro e aceita participações até as 23h59 de 29 de novembro, dois dias após a Black Friday, marcada para 27 de novembro.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para participar, não é obrigatório fazer compras, os consumidores também podem utilizar as Moedas Shopee acumuladas no aplicativo para conseguir números da sorte.

Como participar do sorteio da Shopee?

Existem duas formas de conseguir números da sorte na promoção. A primeira é utilizar as Moedas Shopee, que podem ser acumuladas por meio de atividades no aplicativo, como check-in diário, jogos e avaliações de produtos.

Nessa modalidade, cada duas moedas dão direito a um número da sorte, sem a necessidade de realizar uma compra.

A segunda alternativa é aproveitar as ofertas da plataforma. Pedidos a partir de R$ 100, feitos em uma única compra, garantem dez números da sorte. Caso o pedido seja cancelado, os números correspondentes à compra são perdidos.

Para participar, o consumidor deve acessar a página oficial de sorteios da Shopee, localizar a campanha e resgatar os números utilizando as moedas ou as compras elegíveis.

Como funciona o prêmio de R$ 30 mil?

Apesar do nome “1 Ano de Shopee Grátis”, a promoção não oferece compras ilimitadas durante 12 meses. O prêmio principal é de R$ 30 mil em créditos ShopeePay para cada ganhador, destinados a compras dentro da plataforma.

O saldo não pode ser sacado nem transferido para outra conta. Além dos créditos, cada vencedor recebe 100 cupons de frete grátis.

A campanha também prevê uma alternativa caso não seja possível disponibilizar o crédito na carteira digital. Nessa situação, o prêmio será entregue por meio de 60 vales-compra de R$ 500 e 60 cupons de frete grátis.

Nesse formato, os vales não podem ser acumulados para uma única compra. Além disso, compras com valor inferior a R$ 500 não geram troco. Os vales e os cupons têm validade de 365 dias, com limite de dez cupons de frete grátis por semana.

Quais documentos os ganhadores precisam apresentar?

Os sorteados deverão apresentar CPF, RG e comprovante de residência, além de assinar um termo. Após o contato da organização, o prazo para enviar a documentação é de cinco dias úteis.

Por isso, é importante que os participantes acompanhem os canais oficiais da promoção e fiquem atentos às comunicações relacionadas ao resultado.

Black Friday movimenta aplicativos de compras



A campanha da Shopee faz parte da disputa antecipada entre plataformas de comércio eletrônico pela atenção dos consumidores antes da Black Friday.

A data oficial de descontos será em 27 de novembro, mas as empresas já começaram a divulgar ofertas e benefícios para atrair compradores. Nesta terça-feira, 20, o Mercado Livre também iniciou sua temporada de descontos, com novos cupons diariamente até 11 de novembro.

Uma pesquisa divulgada pela própria Shopee em outubro apontou que 86% dos 790 consumidores entrevistados pretendiam comprar durante o evento 11.11, a Black Friday ou nas duas datas. Entre os benefícios mais desejados, o frete grátis apareceu em primeiro lugar, citado por 79% dos participantes.

Como evitar golpes durante a promoção?

Com o aumento das campanhas promocionais, também é importante ter cuidado com mensagens falsas que prometem prêmios ou pedem dados pessoais.

A recomendação é participar exclusivamente pelos canais oficiais da Shopee e desconfiar de links recebidos por WhatsApp ou redes sociais que prometam dinheiro ou créditos em troca de pagamentos, senhas ou informações bancárias.

Antes de informar qualquer dado, o consumidor deve conferir se está acessando a página legítima da plataforma e consultar as regras oficiais da campanha.