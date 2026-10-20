PERFIL SERASA
Serasa revela quatro perfis financeiros de trabalhadores; veja quais
Os perfis são resultados da pesquisa Bem-Estar Financeiro dos Trabalhadores 2026
A saúde financeira dos trabalhadores brasileiros vai além do valor que cai na conta no 5º dia útil. Segundo a pesquisa Bem-Estar Financeiro dos Trabalhadores 2026, da Serasa Esperian, o forma como o dinheiro é planejado impacta mais do que a faixa de renda.
O estudo mostra que duas pessoas podem dividir a mesma idade, mesmo cargo até a mesma renda e mesmo assim apresentarem realidades financeiras totalmente diferentes, dependendo de como os recursos são administrados.
Quais são os perfis financeiros da Serasa?
A pesquisa ouviu 1.008 profissionais, entre os dias 12 e 30 de junho, e traçou perfis finaceiros para esses trabalahadores. Foram identifdicados quatro tipos de comportamento: "Consolidados" (34%), "Organizando o Futuro" (33%), "Apertados" (20%) e "Vivem o Agora" (13%).
A margemn de erro é de 3,1 pontos percentuais, seegundo a divuçlgação da pesquisa. Confira os perfis:
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1. Consolidados
O maior grupo da pesquisa reúne profissinais que já conseguioram se estabilizar na carreira, tendo a idade média de 43 aos, composta 56% de mulheres.
2. Organizando o Futuro
Os "Organizados do futuro" representam trabalhadores em média de 39 anos, em sendo 61% mulheres. Entre elas, 55% conseguem poupar, tendo uma distância de 37 pontos percentuais (18%), para a categoria "Vivem o Agora".
3. Apertados
Os apertados vivem maior pressão financeira. Um em cada cinco trabalhadores integram esse grupo. Eles tem em média 41 anos, e também são majoritariamente mulheres (70%).
4. Vivem o Agora
Menor grupo entre os entrevistados, é composto majoritariamente pelos mais jovens participantes da pesquisa, com idade média de 36 pontos.
Os "Vivem e agora" se dão nota 7,23 na organização financeira. Apesar disso, 66% dos participantes tiveram o nome incluído em cadastros de inadimplentes nos últimos 12 meses, e 55% estão com contas em atraso hoje.