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ECONOMIA

Cooperativa baiana viaja à China por soluções para construção civil

O Coopercon-BA busca fornecedores, tecnologias e oportunidades de negócios no setor

Carla Melo
Por
Equipe da Cooperativa de Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA)
Equipe da Cooperativa de Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA) - Foto: Divulgação

A Cooperativa de Construção Civil da Bahia (Coopercon-BA) busca ampliar parcerias e conhecer soluções para o setor de construção civil baiana em uma missão empresarial à China.

Com 18 containeres já importados do país asiático para o Brasil, o Coopercon-BA agora busca fornecedores, tecnologias e oportunidades de negócios para o setor através da agenda que começou na Canton Fair, em Guangzhou, e incluiu visitas a centros de inovação e empresas de tecnologia.

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Nesta terça-feira, 20, a comitiva esteve no Huawei Ark One Smart Space Lab, em Shenzhen, onde conheceu aplicações de inteligência artificial, conectividade e automação em ambientes residenciais, hospitalares, corporativos e educacionais.

Soluções para o setor

Entre as soluções apresentadas estão controles integrados de iluminação e climatização, monitoramento do sono, recursos de acessibilidade, sensores de qualidade do ar e sistemas de detecção de quedas. A missão conta com o apoio do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

O roteiro contempla ainda atividades em Dongguan, visita a um projeto de habitação popular, a uma fábrica de fôrmas de alumínio em Foshan e passagem por Hong Kong. A Bahia Eventos também integra a missão para conhecer inovações que possam contribuir para a próxima edição da ConstruNordeste.

“Essa missão aproxima empresas, desafios e parceiros tecnológicos, criando oportunidades para desenvolver soluções e gerar resultados para a construção civil. A visita mostra como inteligência artificial, conectividade e automação podem ser aplicadas a espaços mais inteligentes”, afirma Ângelo Simões, presidente da Coopercon-BA.

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