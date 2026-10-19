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ECONOMIA

Incêndio destrói gigante alimentícia e donos abrem vaquinha de R$ 5 milhões

Após incêndio destruir a fábrica em Brasília, empresa busca R$ 5 milhões para se reconstruir

Iarla Queiroz
Por
Incêndio destruiu a fábrica da Pradella Alimentos
Incêndio destruiu a fábrica da Pradella Alimentos - Foto: Divulgação

Um incêndio destruiu a fábrica da Pradella Alimentos, em Brasília, e colocou em risco a continuidade de uma operação que sustenta centenas de famílias. A empresa, que atua há 12 anos no setor de alimentos, iniciou uma campanha de arrecadação para tentar reconstruir a unidade industrial. Tragédia aconteceu no dia 11 de outubro.

A meta estabelecida pela companhia é reunir R$ 5 milhões para dar início à reconstrução. Segundo o material divulgado pela empresa, mais 2880 pessoas já haviam contribuído, mas o valor arrecadado era de R$ 131.679,06 até a publicação desta matéria.

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A destruição da estrutura física interrompeu uma trajetória construída ao longo de mais de uma década. Agora, a empresa busca recursos para retomar as atividades e preservar os postos de trabalho ligados à operação.

@annapaula.oliv

Um incêndio que consumiu tantos bens materiais, mas não apagou a esperança do recomeço. Graças a ajuda de tanta gente a Pradella vai se reerguer. Ainda temos muito a percorrer, já vai completar uma semana de operação parada, mas não vamos desanimar. Continuem compartilhando essa história pra que em breve possamos retribuir em dobro todo auxílio que nos está sendo dado. 🙏🏻

♬ som original - Anna Oliveira | Mãe de 5

Empresa familiar cresceu com a indústria de massas

A história da Pradella Alimentos começou com um negócio familiar que se expandiu a partir de uma estrutura modesta. Inicialmente instalada em um galpão de 630 metros quadrados no Setor de Indústria de Ceilândia, a fábrica passou a ocupar um terreno de 5 mil metros quadrados na mesma região.

A ampliação permitiu diversificar a produção e atender clientes de diferentes segmentos. Entre os produtos fabricados estavam massas para pizza e pastel, pizzas recheadas congeladas, rondelli, pães para hambúrguer e cachorro-quente, além de pão de alho congelado.

A distribuição alcançava supermercados, atacadistas e restaurantes do Distrito Federal e de estados como Tocantins, Goiás, Bahia, Sergipe e Ceará.

O crescimento também foi acompanhado pela expansão da equipe. De acordo com informações divulgadas pela empresa, o número de colaboradores passou de 55 para 110 após a adesão ao programa de incentivos fiscais Emprega-DF, em 2023.

Incentivo fiscal ajudou a ampliar a operação

A expansão da Pradella Alimentos teve participação do Emprega-DF, programa do Governo do Distrito Federal que concede benefícios fiscais relacionados ao ICMS para empresas que assumem compromissos de investimento e geração de empregos.

Em entrevista concedida à época, Nathan Comite Pradela, um dos sócios da indústria, afirmou que a iniciativa proporcionou uma economia mensal próxima de R$ 40 mil em impostos.

Segundo ele, o valor ajudou a viabilizar investimentos e ampliar a estrutura da empresa. O faturamento mensal, que inicialmente era de R$ 40 mil, chegou a R$ 1,4 milhão antes da adesão ao programa e alcançou uma média de R$ 2 milhões por mês no período relatado.

A companhia também havia planejado ampliar o quadro de funcionários, com a expectativa de chegar perto de 200 colaboradores.

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Campanha busca apoio para reconstrução

Após o incêndio, a empresa passou a mobilizar apoiadores para arrecadar os recursos necessários à reconstrução. A meta de R$ 5 milhões foi apresentada como o valor necessário para iniciar o processo de recuperação da estrutura.

Em um apelo divulgado pelos fundadores, a empresa recorreu à própria identidade familiar para pedir ajuda. “O nosso slogan sempre foi 'da nossa família para a sua', mas hoje pedimos que a sua família socorra a nossa”, afirmaram.

A campanha busca reunir contribuições para que a indústria possa reconstruir sua estrutura e voltar a produzir. O incêndio representa um novo desafio para um negócio que, ao longo dos anos, ampliou sua capacidade produtiva, seu mercado consumidor e sua equipe.

Com a fábrica destruída, a reconstrução se tornou uma etapa decisiva para a continuidade das atividades e para a manutenção dos empregos ligados à empresa.

@annapaula.oliv ♬ suara asli - ˢᵃᵈⁿᵉˢˢ
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