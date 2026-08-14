IA ganha espaço na construção civil e vira tema na ConstruNordeste

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A inteligência artificial entrou no centro dos debates da ConstruNordeste 2026, nesta sexta-feira, 14, em Salvador. A Coopercon Bahia promoveu uma palestra sobre IA generativa e seus efeitos na produtividade, gestão e tomada de decisões no setor da construção civil.

A palestra “A Inteligência Artificial Generativa” foi conduzida por Edney Souza, conhecido como InterNey, professor, palestrante, conselheiro em IA e autor do livro Engenharia de Prompts na Prática.

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Com mais de três décadas de atuação em tecnologia, inovação e transformação digital, o especialista apresentou possibilidades de uso da inteligência artificial dentro das empresas e discutiu como a tecnologia pode alterar rotinas profissionais e modelos de gestão.

“A construção civil é um dos setores mais importantes do Brasil. Quando olhamos para como a IA está transformando as profissões, vemos que esse setor também está sendo impactado, com a adoção de ferramentas cada vez mais avançadas. Já temos robôs atuando na construção, e essa tendência vai evoluir cada vez mais”, afirmou Edney.

O encontro também contou com a participação de Pedro Carvalho, diretor financeiro da Kubo Engenharia, e Vinícius Melo, diretor de Tecnologia (CTO) da Seu Agente IA, startup residente do Sinduscon-BA.

IA pode mudar decisões dentro das construtoras

Além das aplicações práticas, o debate abordou os efeitos da tecnologia sobre a competitividade das empresas. A utilização de ferramentas capazes de analisar informações, automatizar tarefas e apoiar processos pode alterar a forma como profissionais conduzem projetos e administram negócios.

Para Angelo Simões, presidente da Coopercon Bahia, a discussão precisa acompanhar a velocidade de adoção dessas ferramentas.

“Mais do que falar sobre uma nova tecnologia, estamos falando sobre uma transformação na maneira como os negócios são conduzidos. A construção civil precisa acompanhar esse movimento, entender o que a Inteligência Artificial pode trazer de ganho de eficiência e, principalmente, como ela pode contribuir para decisões mais estratégicas”, afirmou.

ConstruNordeste 2026 - Foto: Divulgação | Azus Produtora

Coopercon movimenta R$ 200 milhões no semestre

O debate sobre tecnologia ocorre em meio ao crescimento das operações da Coopercon. A cooperativa encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 200 milhões em compras.

Nos 12 meses anteriores, as negociações envolveram R$ 80 milhões em esquadrias de alumínio, 80 elevadores, 3 mil toneladas de aço e 4 mil metros cúbicos de concreto contratado.

Também foram registrados R$ 14 milhões em compras de louças e metais sanitários e outros R$ 20 milhões em tintas.

A Coopercon informou ainda ter registrado crescimento de 136% nos últimos meses, o maior resultado desde a criação da cooperativa. A expansão acompanha a ampliação das negociações coletivas e da atuação em diferentes segmentos da construção.

Coopercon prepara missão à China

A agenda de tecnologia da cooperativa terá continuidade em outubro, quando está prevista uma missão internacional à China.

A viagem terá foco na prospecção de fornecedores, tecnologias, tendências e oportunidades para o mercado da construção civil. A iniciativa pretende aproximar empresas baianas de soluções e movimentos que já estão sendo desenvolvidos no mercado internacional.

A proposta ocorre em paralelo às discussões realizadas na ConstruNordeste, que reúne empresas, profissionais e representantes de diferentes áreas da cadeia da construção em Salvador.