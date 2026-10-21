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ROGÉVILLE

Queda de caça Mirage 2000D na França deixa morto e desaparecido

Condições climáticas extremas impedem envio de helicóptero de resgate na área de Rogéville

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Policiais da gendarmaria e bombeiros franceses participam de uma operação de resgate em busca de um caça Mirage 2000D
Policiais da gendarmaria e bombeiros franceses participam de uma operação de resgate em busca de um caça Mirage 2000D - Foto: ROMEO BOETZLE/AFP

A queda de um caça Mirage 2000D mobilizou as Forças Armadas e equipes de resgate na França após um grave acidente durante um exercício noturno de treinamento. A queda provocou a morte de ao menos um dos tripulantes.

O impacto foi registrado por volta das 22h40 de terça-feira no município de Rogéville, próximo a Nancy.

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Buscas dramáticas por sobrevivente

Militares trabalham contra o tempo para tentar localizar o segundo ocupante da aeronave. Contudo, fatores ambientais têm severamente prejudicado os trabalhos de campo:

  • Clima adverso: Rajadas de vento e chuva intensa impediram o sobrevoo de aeronaves de suporte.
  • Helicópteros vetados: O prefeito regional Yves Séguy confirmou que as péssimas condições inviabilizaram a decolagem de helicópteros de salvamento.

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Veterano de guerras internacionais

A aeronave acidentada é um dos pilares da aviação de caça francesa desde a década de 1990. O caça Mirage 2000D participou ativamente de campanhas militares estratégicas no Kosovo, na Líbia, no Afeganistão e em intervenções no Oriente Médio e na África Ocidental.

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  • Um helicóptero da Gendarmaria francesa decola durante uma operação de resgate para buscar um caça Mirage 2000D que caiu durante um voo de treinamento, em Rogevill
  • Yves Seguy, prefeito do departamento de Meurthe-et-Moselle, fala à imprensa perto de Rogeville, no leste da França
  • Militares franceses participam de uma operação de resgate em busca de um caça Mirage 2000D que caiu durante um voo de treinamento em Tremblecourt
  • Militares franceses participam de uma operação de resgate em busca de um caça Mirage 2000D que caiu durante um voo de treinamento em Tremblecourt
  • French military personnel take part in a rescue operation to search for a Mirage 2000D fighter jet that crashed during a training flight, in Tremblecourt, north-eastern France on October 21, 2026. A Mirage 2000D fighter jet crashed on October 20, 2026 evening near Nancy, in northeastern France, during a training flight in difficult weather conditions, leaving at least one person dead, while the other crew member remains the subject of a search. (Photo by ROMEO BOETZLE / AFP)
  • Policiais da gendarmaria e bombeiros franceses participam de uma operação de resgate em busca de um caça Mirage 2000D
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acidente avião frança militar

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