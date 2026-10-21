ROGÉVILLE
Queda de caça Mirage 2000D na França deixa morto e desaparecido
Condições climáticas extremas impedem envio de helicóptero de resgate na área de Rogéville
A queda de um caça Mirage 2000D mobilizou as Forças Armadas e equipes de resgate na França após um grave acidente durante um exercício noturno de treinamento. A queda provocou a morte de ao menos um dos tripulantes.
O impacto foi registrado por volta das 22h40 de terça-feira no município de Rogéville, próximo a Nancy.
Buscas dramáticas por sobrevivente
Militares trabalham contra o tempo para tentar localizar o segundo ocupante da aeronave. Contudo, fatores ambientais têm severamente prejudicado os trabalhos de campo:
- Clima adverso: Rajadas de vento e chuva intensa impediram o sobrevoo de aeronaves de suporte.
- Helicópteros vetados: O prefeito regional Yves Séguy confirmou que as péssimas condições inviabilizaram a decolagem de helicópteros de salvamento.
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Veterano de guerras internacionais
A aeronave acidentada é um dos pilares da aviação de caça francesa desde a década de 1990. O caça Mirage 2000D participou ativamente de campanhas militares estratégicas no Kosovo, na Líbia, no Afeganistão e em intervenções no Oriente Médio e na África Ocidental.