Manifestantes bloqueiam entrada do Museu do Louvre em Paris

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O acesso ao Museu do Louvre, em Paris, foi bloqueado por manifestantes nesta segunda-feira (19). A mobilização, liderada por estudantes, denuncia a repressão policial e manifesta apoio ao movimento estudantil francês. As informações foram divulgadas pela agência AFP, com base em relatos de sindicatos e da direção da instituição.

Por causa do protesto, o museu, considerado o mais visitado do mundo, não abriu às 9h, no horário local, como estava previsto. Segundo administração, uma mobilização foi organizada por alunos da Escola do Louvre. Um panfleto distribuído no local anunciou o bloqueio do espaço.

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De acordo com a direção do museu, cerca de 50 estudantes participantes da ação. A administração ressaltou que o protesto não tem relação direta com a instituição, mas utiliza o Louvre como uma forma de dar visibilidade às reivindicações do movimento. Estudantes de Belas Artes também aderiram à manifestação, segundo o sindicato CFDT.

Protestos estudantis na França

A mobilização ocorre em meio a uma onda de manifestação de estudantes do Ensino Médio Francês, que há semanas são melhores condições de ensino. No material distribuído durante o ato, os manifestantes defenderam o direito de estudar, trabalhar e viver livremente em condições específicas.

A manifestação desta segunda-feira também acontece após os distúrbios registrados no sábado, durante um protesto contra o alto custo de vida.

Segundo as autoridades, os episódios foram marcados por saques e depredações, com quase 2.400 pessoas detidas e centenas de estabelecimentos comerciais saqueados, além de danos a prédios públicos.

No pronunciamento após o episódio, o residente afirmou que os manifestantes terão de pagar por danos causados .

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Um ano do roubo de joias no Louvre

O bloqueio coincide com o primeiro aniversário do roubo de joias no museu , episódio que mergulhou na instituição em uma crise profunda.