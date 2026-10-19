Presidente diz que manifestantes terão de pagar por danos causados

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O presidente da França, Emmanuel Macron , afirmou em pronunciamento na noite de domingo (18), após os protestos violentos que tomaram o país, que quem feriu danos ao patrimônio ou atos de vandalismo responderá com todo o rigor da lei.

“Aqueles que saquearam terão de arcar com os prejuízos”, disse Macron. “Aqueles que planejaram derrubar a República serão responsabilizados.”



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Cenas de desordem nas principais capitais francesas rodaram o mundo após uma grande marcha contra a inflação, realizada no sábado (18). As manifestações de caráter antigovernamental, em grande parte, de forma importada. No entanto, os atos tiveram uma escalada e se transformaram em tumultos.

A escalada da violência na França resultou no incêndio de uma prefeitura, saques a estabelecimentos comerciais e depredação de edifícios, marcados por duros embates entre grupos radicais e policiais em vários pontos do país.

Pressão sobre o presidente

A apenas seis meses do pleito presidencial, do qual Macron está fora, o rastro de destruição do fim de semana colocou o governo sob intensa pressão. A gestão atual dura críticas para evitar a prevenção de conflitos e ignorar as demandas apresentadas pelos manifestantes.

“O poder desertou por completo”, criticou o presidente do partido de ultradireita Reagrupamento Nacional (RN), Jordan Bardella, cuja candidata à presidência, Marine Le Pen, liderou as pesquisas.

Responsável pela mobilização de 17 de outubro, o movimento dos Coletes Amarelos já convocou novas manifestações programadas para o próximo sábado.

“Se há vândalos é porque há movimentos sociais e porque existe uma forma de manipulação do movimento social, que é organizada pelo governo”, lamentou o prefeito de Paris, o socialista Emmanuel Grégoire.

Onda de protestos mobiliza forças de segurança e autoridades francesas

Segundo o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, mais de 2 mil pessoas foram detidas durante os protestos, enquanto o número de policiais feridos ultrapassou 600.

Em Limoges, sede da prefeitura, um prédio histórico com 143 anos, foi incendiado. Já em Marselha, manifestantes com os rostos cobertos e roupas pretas invadiram o prédio da prefeitura e provocaram danos ao patrimônio. Em Lyon, o posto de turismo municipal também foi alvo de um incêndio.

De acordo com a BFMTV, parlamentares e representantes de autoridades regionais ampliaram as críticas à estratégia de segurança pública imposta pelo governo.

Diante da situação, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, tem uma reunião prevista com os prefeitos de Paris, Lyon e Marselha, que pedem mais recursos para recuperar os locais danificados.