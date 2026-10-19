Incêndio em base militar do Canadá deixa 4 soldados mortos e dezenas de feridos

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Um grave incêndio atingiu a base militar de Wainwright, na província de Alberta, no oeste do Canadá, deixando ao menos quatro soldados mortos e dezenas de outros gravemente feridos. A tragédia foi confirmada neste domingo pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

O fogo começou na véspera durante exercícios de treinamento das Forças Armadas. Em pronunciamento oficial, o chefe de governo declarou que a nação está de luto por conta de "uma das piores tragédias que já atingiram as Forças Armadas em solo canadense em tempos de paz".

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Alerta de emergência e sobrecarga em hospitais

A dimensão da emergência sobrecarregou o sistema médico da região. Hospitais locais em Wainwright e na cidade de Edmonton — localizada a cerca de 200 km do complexo militar — receberam dezenas de feridos em estado grave.

Segundo informações do Distrito Municipal de Wainwright, as chamas propagaram-se com extrema rapidez devido à força dos ventos na região. O ministro da Defesa canadense, David McGuinty, deslocou-se emergencialmente até a instalação militar para acompanhar as investigações e dar suporte às vítimas.

1 de 4 Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026. | Foto: DAPHNE LEMELIN/AFP

2 de 4 Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026. | Foto: DAPHNE LEMELIN/AFP

3 de 4 m "incidente grave" em uma base militar no oeste do Canadá deixou mortos e feridos, além de provocar um grande incêndio. | Foto: DAPHNE LEMELIN/AFP

4 de 4 O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fala sobre o incidente na Base das Forças Canadenses (CFB) Wainwright, em Parliament Hill, em Ottawa, Ontário, Canadá, no dia 18 de outubro de 2026. | Foto: DAVE CHAN/AFP

Impacto nas operações da OTAN e na política local

A base de Wainwright é uma das mais estratégicas do Exército canadense, utilizada rotineiramente para treinamentos conjuntos com países aliados da OTAN. A causa exata do início do fogo ainda não foi divulgada pelas autoridades militares.

O desastre também trouxe desdobramentos políticos imediatos na província de Alberta:

Votação interrompida : O incêndio forçou o fechamento dos postos de votação antecipada na cidade de Wainwright.

: O incêndio forçou o fechamento dos postos de votação antecipada na cidade de Wainwright. Referendo separatista : A população local se preparava para um referendo determinante sobre uma futura consulta pela independência de Alberta em relação ao Canadá.

O governo federal afirmou que atua em estreita colaboração com as forças estaduais e municipais para conter os danos e apurar as responsabilidades do incidente.