Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Incêndio em base militar do Canadá deixa 4 soldados mortos e dezenas de feridos

Acidente devastador na base de Wainwright abala o país e paralisa votação de referendo

Redação e AFP
Por Redação e AFP
O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fala sobre o incidente na Base das Forças Canadenses
O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fala sobre o incidente na Base das Forças Canadenses - Foto: DAVE CHAN/AFP

Um grave incêndio atingiu a base militar de Wainwright, na província de Alberta, no oeste do Canadá, deixando ao menos quatro soldados mortos e dezenas de outros gravemente feridos. A tragédia foi confirmada neste domingo pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

O fogo começou na véspera durante exercícios de treinamento das Forças Armadas. Em pronunciamento oficial, o chefe de governo declarou que a nação está de luto por conta de "uma das piores tragédias que já atingiram as Forças Armadas em solo canadense em tempos de paz".

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Alerta de emergência e sobrecarga em hospitais

A dimensão da emergência sobrecarregou o sistema médico da região. Hospitais locais em Wainwright e na cidade de Edmonton — localizada a cerca de 200 km do complexo militar — receberam dezenas de feridos em estado grave.

Segundo informações do Distrito Municipal de Wainwright, as chamas propagaram-se com extrema rapidez devido à força dos ventos na região. O ministro da Defesa canadense, David McGuinty, deslocou-se emergencialmente até a instalação militar para acompanhar as investigações e dar suporte às vítimas.

  • 1 de 4 Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026.
    Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026. |
  • 2 de 4 Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026.
    Uma vista próxima à entrada da base militar Canadian Forces Base (CFB) Wainwright, em Wainwright, Alberta, Canadá, em 18 de outubro de 2026. |
  • 3 de 4 m "incidente grave" em uma base militar no oeste do Canadá deixou mortos e feridos, além de provocar um grande incêndio.
    m "incidente grave" em uma base militar no oeste do Canadá deixou mortos e feridos, além de provocar um grande incêndio. |
  • 4 de 4 O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fala sobre o incidente na Base das Forças Canadenses (CFB) Wainwright, em Parliament Hill, em Ottawa, Ontário, Canadá, no dia 18 de outubro de 2026.
    O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, fala sobre o incidente na Base das Forças Canadenses (CFB) Wainwright, em Parliament Hill, em Ottawa, Ontário, Canadá, no dia 18 de outubro de 2026. |

Impacto nas operações da OTAN e na política local

A base de Wainwright é uma das mais estratégicas do Exército canadense, utilizada rotineiramente para treinamentos conjuntos com países aliados da OTAN. A causa exata do início do fogo ainda não foi divulgada pelas autoridades militares.

O desastre também trouxe desdobramentos políticos imediatos na província de Alberta:

  • Votação interrompida: O incêndio forçou o fechamento dos postos de votação antecipada na cidade de Wainwright.
  • Referendo separatista: A população local se preparava para um referendo determinante sobre uma futura consulta pela independência de Alberta em relação ao Canadá.

Leia Também:

EUA

Trump declara apoio total a Netanyahu nas eleições de Israel
Trump declara apoio total a Netanyahu nas eleições de Israel imagem

LAGOAS DE LAMA

Tempestade na Espanha deixa mortos, devasta cidades e paralisa aeroportos
Tempestade na Espanha deixa mortos, devasta cidades e paralisa aeroportos imagem

MUNDO

Protestos na França terminam com 1.800 detidos e prefeitura incendiada
Protestos na França terminam com 1.800 detidos e prefeitura incendiada imagem

O governo federal afirmou que atua em estreita colaboração com as forças estaduais e municipais para conter os danos e apurar as responsabilidades do incidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

base militar Canadá Incêndio

Relacionadas

Mais lidas