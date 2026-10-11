Trump quer colocar o próprio nome em um oceano e faz declaração inusitada

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu renomear o Oceano Atlântico ou o Pacífico para “Oceano Trump” ou “Oceano das Américas”. A declaração foi feita durante um comício em Clarksville, no estado do Tennessee, enquanto o republicano comentava mudanças de nomes de acidentes geográficos.

“Estava pensando que poderíamos chamar o Atlântico ou o Pacífico de Oceano Trump ou Oceano das Américas, algo assim”, afirmou o presidente aos apoiadores. Trump também disse que gostaria de ver a mudança antes de deixar o cargo.

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Trump já propôs mudanças em nomes geográficos

A declaração ocorre após o presidente defender alterações na nomenclatura de locais conhecidos. Trump determinou que o governo dos Estados Unidos passasse a usar o nome “Golfo da América” para o Golfo do México e assinou um decreto para mudar o nome do Lago Ontário para “Lago América”.



Apesar de o governo americano poder definir como seus órgãos oficiais se referem a determinados marcos geográficos, essas decisões não obrigam outros países a adotar os mesmos nomes. México e Canadá rejeitam as mudanças mencionadas.





Trump volta a prometer cheques de US$ 5 mil

Durante o mesmo comício no Tennessee, Trump voltou a prometer pagamentos de US$ 5 mil a cada adulto americano caso os republicanos mantenham o controle da Câmara dos Representantes e do Senado nas eleições de meio de mandato, conhecidas como *Midterms*.

“Finjam, apenas finjam que estou concorrendo”, disse Trump aos apoiadores.

O presidente tem participado de uma série de comícios para mobilizar eleitores republicanos para as eleições legislativas. O desempenho do governo nas pesquisas de aprovação, no entanto, é motivo de preocupação para integrantes do partido.