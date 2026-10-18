Tempestade na Espanha deixa mortos, devasta cidades e paralisa aeroportos

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O avanço de uma forte tempestade mediterrânea voltou a colocar a Espanha em estado de alerta máximo neste domingo, 18. A passagem do temporal deixou rastro de destruição, interrupção de serviços essenciais e ao menos uma morte confirmada na região costeira próximo a Barcelona.

A tragédia foi registrada após o transbordamento de um riacho em Cabrera de Mar, a cerca de 25 quilômetros a nordeste da capital catalã. O corpo de bombeiros da Catalunha confirmou que uma mulher, que havia sido arrastada pelas águas no sábado, foi localizada sem vida perto do litoral.

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Alertas vermelhos e cenário de emergência

A gravidade do fenômeno meteorológico levou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) a emitir alertas de nível vermelho para chuvas torrenciais na Comunidade Valenciana — região que ainda tenta se recuperar das inundações históricas e devastadoras ocorridas em 2024.

Diante do risco iminente, as autoridades locais acionaram alertas de emergência via celular na Comunidade Valenciana e nas ilhas de Ibiza e Formentera, orientando os moradores a evitar deslocamentos desnecessários e redobrar as precauções.

Equipes de resgate e serviços de emergência da Catalunha, Andaluzia e Ilhas Baleares registraram centenas de chamados para conter danos materiais, remoção de árvores caídas e resgate de pessoas ilhadas em residências e estradas.

Ilhas turísticas ficam desertas e tráfego aéreo é suspenso

Em Ibiza, destino mundialmente conhecido por sua atividade turística, o cenário foi de paralisia total. As ruas transformaram-se em rios de água turva, arrastando contêineres e deixando veículos parcialmente submersos. As zonas de lazer e vida noturna ficaram completamente desertas durante o fim de semana.

Os impactos no transporte aéreo também foram imediatos:

Bloqueio de vias: A principal rodovia de acesso ao Aeroporto de Ibiza precisou ser interditada devido ao acúmulo de água.

A principal rodovia de acesso ao Aeroporto de Ibiza precisou ser interditada devido ao acúmulo de água. Tráfego aéreo: A gestora aeroportuária Aena confirmou o cancelamento de pelo menos cinco voos, além de 16 desvios e dezenas de atrasos acumulados.

Para reforçar as operações de socorro e apoio comunitário em Ibiza e Maiorca, o Exército mobilizou unidades de emergência vindas da península. As autoridades permanecem em monitoramento constante quanto à evolução das instabilidades climáticas na região mediterrânea.