Trump declara apoio total a Netanyahu nas eleições de Israel

Às vésperas das eleições legislativas israelenses de 27 de outubro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou publicamente neste domingo 18, seu apoio irrestrito à reeleição do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Em publicação em sua rede social, a Truth Social, o republicano fez elogios contundentes ao líder israelense:

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"Que esta carta sirva como um testemunho do meu apoio pleno e total a Bibi Netanyahu na corrida por sua reeleição como primeiro-ministro de Israel. É o tipo de parceiro que os Estados Unidos pedem a Israel, um país pelo qual fizeram tanto."

A resposta de Netanyahu veio de forma imediata na rede social X (antigo Twitter). O premiê agradeceu o gesto e destacou a cooperação estratégica entre ambos: "Obrigado, senhor presidente Trump, pelo seu imenso apoio e pelo nosso trabalho conjunto! Juntos, levaremos a missão a um bom resultado!".

Disputa acirrada e cenário pós-crise no Oriente Médio

A manifestação de Trump ocorre em um momento delicado para Netanyahu. Aos 77 anos e com mais de 18 anos acumulados no comando do país, o primeiro-ministro enfrenta pesquisas eleitorais extremamente acirradas para garantir a manutenção de seu mandato.

Este será o primeiro pleito nacional em Israel desde o ataque promovido pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, evento que deflagrou o conflito na Faixa de Gaza. Desde dezembro de 2022, o governo de Netanyahu opera em uma coalizão inédita com setores ultranacionalistas, período marcado pelo aumento da colonização e das tensões na Cisjordânia ocupada.

Declarações sobre conflitos regionais e parcerias estratégicas

Ao reforçar seu endosso, Trump classificou Netanyahu como um "primeiro-ministro guerreiro sem igual", ressaltando também sua atuação diplomática e militar frente às recentes escaladas de conflito contra o Irã. A declaração reforça o alinhamento político entre a direita conservadora americana e o atual comando israelense às vésperas de uma votação determinante para o futuro da região.