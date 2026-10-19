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ENTROU PARA HISTÓRIA

Idosa de 99 anos entra para o Guinness após acrobacia em asa de avião

Aventura teve como objetivo arrecadar dinheiro para serviço de ambulância

Edvaldo Sales
Por
Aventura teve como objetivo arrecadar dinheiro para o serviço de ambulância
Aventura teve como objetivo arrecadar dinheiro para o serviço de ambulância - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma idosa de 99 anos entrou para o Guinness World Records após realizar manobras aéreas presa à asa de um avião na última sexta-feira, 16. Helga Duffy disse à BBC que “não estava assustada porque estava entusiasmada”.

O voo aconteceu no aeródromo RFC Rendcomb, em Cirencester, no condado de Gloucestershire, na Inglaterra. Ela contou que a sensação durante a experiência foi diferente de tudo o que já havia vivido.

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Duffy bateu o recorde aos 99 anos e 21 dias. Além de estabelecer a marca, a aventura teve como objetivo arrecadar dinheiro para o serviço de ambulância aérea de Wiltshire e Bath.

A campanha tinha um significado pessoal para a família: a mãe de suas sobrinhas havia sido transportada por uma ambulância aérea em sua última viagem.

As sobrinhas Jackie Rose e Julie Preece acompanharam a realização do voo. Elas descreveram Helga como uma mulher independente e determinada, que queria provar que a idade não havia mudado sua disposição para experimentar coisas novas.

A instituição beneficente informou que a iniciativa arrecadou mais de mil libras.

Veja a manobra:

Helga Duffy tem uma inspiração

Ao concluir a façanha, a idosa recebeu o certificado do Guinness, que acompanhou tudo de perto. Helga Duffy teve como inspiração Betty Bromage, que estabeleceu o recorde anterior em agosto, aos 97 anos.

No entanto, o voo que entrou para a história precisou ser remarcado após a primeira tentativa ser cancelada por problemas técnicos na aeronave. Na prática de wing walking, a pessoa fica presa à asa do avião com um cinto e roupas especiais.

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Guinness World Records

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