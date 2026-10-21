Deputada é atropelada em atentado e tem as duas pernas amputadas

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A deputada australiana Helen Haines teve as duas pernas amputadas após ser deliberadamente atropelada na segunda-feira, 19. Segundo o marido dela, Phil Haines, que deu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21, ela está estável.

“A boa notícia em meio a tudo isso é que ela está viva. Essa é a coisa mais importante para a nossa família”, disse.

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Haines acrescentou que o coração e a mente dela estão bem. “Somos gratos pelo fato de que, neste momento, tanto o seu coração quanto a sua mente estejam em bom estado.”

Além disso, Phil Haines agradeceu às “muitas pessoas que têm oferecido um apoio incrível” à sua família.

A governadora-geral da Austrália, Sam Mostyn, disse que o atentado serve para todos escolherem serem melhores.

“Devemos fazer o que imagino que Helen estaria fazendo se não fosse vítima deste ataque terrível: estender a mão àqueles que estão profundamente abalados com o que aconteceu… celebrar nosso sistema de governo, nosso parlamento e nossa democracia — que são fortes e estáveis ​​— e nos orgulharmos disso”, afirmou.

Autor do atropelamento foi indiciado

Na terça-feira, 20, o autor do atropelamento foi indiciado por várias infrações, incluindo direção perigosa que resultou em ferimentos graves, causar ferimentos graves intencionalmente e agredir um funcionário público federal.

Brendan Nugent passou por uma audiência nesta quarta e permaneceu em silêncio. Não se sabe ainda quais foram as motivações dele.