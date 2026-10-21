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Deputada é atropelada em atentado e tem as duas pernas amputadas

Autor do atropelamento foi indiciado por várias infrações

Edvaldo Sales
Por
Autor do atropelamento foi indiciado por várias infrações
Autor do atropelamento foi indiciado por várias infrações - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A deputada australiana Helen Haines teve as duas pernas amputadas após ser deliberadamente atropelada na segunda-feira, 19. Segundo o marido dela, Phil Haines, que deu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 21, ela está estável.

“A boa notícia em meio a tudo isso é que ela está viva. Essa é a coisa mais importante para a nossa família”, disse.

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Haines acrescentou que o coração e a mente dela estão bem. “Somos gratos pelo fato de que, neste momento, tanto o seu coração quanto a sua mente estejam em bom estado.”

Além disso, Phil Haines agradeceu às “muitas pessoas que têm oferecido um apoio incrível” à sua família.

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A governadora-geral da Austrália, Sam Mostyn, disse que o atentado serve para todos escolherem serem melhores.

“Devemos fazer o que imagino que Helen estaria fazendo se não fosse vítima deste ataque terrível: estender a mão àqueles que estão profundamente abalados com o que aconteceu… celebrar nosso sistema de governo, nosso parlamento e nossa democracia — que são fortes e estáveis ​​— e nos orgulharmos disso”, afirmou.

Autor do atropelamento foi indiciado

Na terça-feira, 20, o autor do atropelamento foi indiciado por várias infrações, incluindo direção perigosa que resultou em ferimentos graves, causar ferimentos graves intencionalmente e agredir um funcionário público federal.

Brendan Nugent passou por uma audiência nesta quarta e permaneceu em silêncio. Não se sabe ainda quais foram as motivações dele.

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atropelamento Austrália

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