Homem compra vaso sanitário por R$ 50 milhões em leilão

Siga o A TARDE no Google

Um vaso sanitário feito com mais de 100 quilos de ouro maciço foi arrematado por US$ 10 milhões, cerca de R$ 50,4 milhões, em um leilão realizado pela casa Sotheby's, em Nova York, nos Estados Unidos. Intitulada America, a obra é assinada pelo artista italiano Maurizio Cattelan e faz parte de uma série criada em 2016.

A versão vendida pertencia a um colecionador não identificado desde 2017. A peça chama a atenção por transformar um objeto de uso cotidiano em uma obra de arte de valor milionário.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Obra já foi exibida em museu

Uma das outras versões de America foi instalada no Museu Guggenheim, em Nova York, em um banheiro individual totalmente funcional. Durante um ano, mais de 100 mil visitantes aguardaram para utilizar o vaso sanitário.

A obra também ganhou repercussão política. Durante o primeiro mandato de Donald Trump na Presidência dos Estados Unidos, o museu ofereceu a peça ao então presidente após ele pedir emprestado um quadro de Vincent van Gogh.

Vaso sanitário de ouro criado por Maurizio Cattelan - Foto: Divulgação

Vaso sanitário foi roubado em 2019



Em setembro de 2019, outra versão da privada de ouro foi exposta no Palácio de Blenheim, na Inglaterra, local onde nasceu Winston Churchill. Pouco depois, a peça foi roubada, provocando danos significativos e inundações na estrutura, segundo informações divulgadas pela polícia na época.

O caso teve desdobramentos na Justiça britânica. James Sheen, de 39 anos, confessou-se culpado pelo roubo no Tribunal da Coroa de Oxford, conforme informações do Serviço de Acusação da Coroa.