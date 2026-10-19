Bancos colocam mais de 300 imóveis em leilão; veja ofertas na Bahia

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Mais de 300 imóveis estarão disponíveis em leilões realizados ao longo da semana, entre 18 e 24 de outubro. As ofertas incluem casas, apartamentos, terrenos e espaços comerciais de instituições financeiras como Santander, Itaú, Bradesco e Inter, com lances pela internet e oportunidades na Bahia.

Na terça-feira, 20, o Santander põem mais de 200 propriedades na disputa, se tornando o maior evento da semana. Como os imóveis aparecem em mais de um leilão ao mesmo tempo, a carteira não pode ser somada repetidas vezes no balanço semanal.

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A informação sobre a quantidade de imóveis também varia conforme a plataforma e o momento da consulta. Enquanto a Mega Leilões registrava 203 itens, a Biasi mostrava 204 oportunidades e a Pestana informava 203 lotes disponíveis.

Já na SOLD, empresa do Grupo Superbid, aparece com 210 anúncios, com lances a partir de R$ 10 mil e descontos de até 91%. Alguns dos imóveis aceitam financiamento e uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo as condições específicas de cada propriedade.

Quais leilões acontecem na Bahia?

Na Bahia, diversas opções de ofertas acontecem ao decorrer da semana. O Freitas Leiloreiro conta com um imóvel em Feira de Santana, na Bahia, com lance mínimo de R$ 444.637,54 na 1ª praça e R$ 427.321,10 na 2ª praça.

Já a Biasi, realiza na terça-feira, 20, às 14h, a 2ª praça de 12 imóveis residenciais distribuídos entre a Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Alagoas.

Enquanto o Pestana Leiloeiro, promove leilão na sexta-feira, 23, às 10h, com lotes residenciais, terrenos e comerciais em diversos estados, incluindo a Bahia.

Como participar dos leilões?

Para participar dos leilões, o candidato deve acessar o site da plataforma leiloeira responsável pelo lote como Mega Leilões, Biasi, Zuk, SOLD/Superbid, Freitas Leiloeiro ou Pestana, criar uma conta e enviar os documentos solicitados.

Após a aprovação do cadastro, o interessado deve solicitar a habilitação específica para o evento ou lote desejado. É preciso atenção aos prazos, pois cadastros feitos no próprio dia do leilão podem não ser liberados a tempo.

No caso da plataforma Zuk, por exemplo, é necessário realizar o aceite de regras e validação prévia de documentos para liberação de login e senha, enquanto a Biasi fixa horários limites de habilitação.

Com a habilitação aprovada, os lances são feitos respeitando o valor mínimo e os incrementos mínimos fixados pela plataforma. A oferta vencedora pode ficar sujeita à análise e aprovação final da instituição financeira responsável.

Descubra os leilões da semana

Confira a agenda detalhada dos eventos de leilão da semana:

Segunda-feira (19 de outubro)

Bradesco (Freitas Leiloeiro): 1ª praça com início às 10h em formato 100% online.

Bradesco (Mega Leilões): Encerramentos a partir das 14h, com lotes variando de R$ 118 mil até mais de R$ 2 milhões.

Itaú (Mega Leilões): 1ª praça às 15h para 16 imóveis de alienação fiduciária.

Terça-feira (20 de outubro)

Santander (Mega Leilões, Biasi, SOLD/Superbid, Zuk e Pestana): Maior evento em volume da semana, com mais de 200 propriedades disputadas simultaneamente. Os encerramentos ocorrem ao longo da manhã, com lances a partir de R$ 10 mil e descontos de até 91%.

Itaú (Biasi): 2ª praça às 14h para 12 imóveis residenciais espalhados por SP, MG, RJ, BA e AL.

Santander (Biasi): Leilão às 15h ofertando 12 imóveis localizados em RJ, SP, GO, MA, SC e CE.

Quarta-feira (21 de outubro)

Bradesco (Mega Leilões): 1ª praça às 15h para imóveis de alienação fiduciária (11 lotes anunciados).

Bradesco (Zuk: 1ª praça de lote individual com redução significativa de valor prevista para a 2ª rodada.

Quinta-feira (22 de outubro)

Bradesco (Freitas Leiloeiro): 2ª praça às 10h para os lotes que não foram arrematados na segunda-feira.

Santander (Biasi): 2ª praça para os 12 imóveis apresentados na terça-feira.

Sexta-feira (23 de outubro)