Bairros nobres de Salvador têm imóveis para quem busca aluguel de até R$ 3 mil; saiba onde

Morar em um bairro valorizado de Salvador sem comprometer todo o orçamento pode parecer um desafio, mas a escolha da região e do tamanho do imóvel faz diferença na hora de procurar um apartamento para alugar. Em bairros como Itaigara, Stella Maris, Itapuã e Amaralina, por exemplo, há oportunidades que merecem entrar no radar de quem busca uma localização desejada e pretende gastar até R$ 3 mil com moradia.

Um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário, mostra que os preços de aluguel na capital baiana variam significativamente de um bairro para outro. A análise, realizada com base em 12,9 mil anúncios ativos nos principais portais imobiliários, considerou imóveis de até 50 m², a faixa com maior oferta de locação na cidade.

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O estudo identificou uma diferença de quase quatro vezes entre os bairros com os aluguéis mais caros e mais baratos nessa categoria. Enquanto o Horto Florestal registra aluguel médio de R$ 4,9 mil, no Dois de Julho o valor fica em R$ 1,2 mil por mês.

A diferença reforça que, para quem tem R$ 3 mil disponíveis, pesquisar a localização e comparar as características de cada imóvel pode abrir possibilidades que vão além das regiões tradicionalmente associadas aos aluguéis mais altos.

Quais bairros de Salvador entram no radar de quem tem R$ 3 mil?

O levantamento classificou os bairros com maior volume de anúncios de apartamentos de até 50 m² e identificou regiões com valores mais baixos nessa categoria. Entre elas, algumas podem interessar a quem deseja morar perto de áreas valorizadas da capital baiana.

É importante destacar que o estudo apresenta médias por bairro, e não uma lista de imóveis disponíveis por até R$ 3 mil. Por isso, o orçamento deve ser usado como ponto de partida para a busca, considerando as condições de cada anúncio.

1 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara | Foto: Divulgação | LOFT

2 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara | Foto: Divulgação | LOFT

3 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara | Foto: Divulgação | LOFT

4 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara | Foto: Divulgação | LOFT

5 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara | Foto: Divulgação | LOFT

6 de 6 | Foto: Divulgação | LOFT

Confira algumas regiões para pesquisar:



Itaigara : aparece entre os bairros com menores tíquetes médios de aluguel para apartamentos de até 50 m² no levantamento. É uma alternativa para quem deseja pesquisar imóveis compactos em uma região valorizada da cidade.

: aparece entre os bairros com para apartamentos de até 50 m² no levantamento. É uma alternativa para quem deseja pesquisar imóveis compactos em uma região valorizada da cidade. Stella Maris: também figura entre os bairros com valores mais baixos nessa tipologia. Vale comparar apartamentos menores e verificar os custos adicionais antes de fechar negócio.

também figura entre os nessa tipologia. Vale comparar apartamentos menores e verificar os custos adicionais antes de fechar negócio. Itapuã: está entre as dez regiões com menores aluguéis médios para imóveis de até 50 m². Apesar disso, o preço por metro quadrado é relativamente alto, o que reforça a importância de observar a área total do apartamento.

está entre as para imóveis de até 50 m². Apesar disso, o preço por metro quadrado é relativamente alto, o que reforça a importância de observar a área total do apartamento. Amaralina: integra a lista dos bairros mais baratos pelo valor médio do aluguel, mas apresenta um dos metros quadrados mais caros da cidade. O tamanho reduzido dos imóveis ajuda a explicar essa diferença.

integra a lista dos pelo valor médio do aluguel, mas apresenta um dos metros quadrados mais caros da cidade. O tamanho reduzido dos imóveis ajuda a explicar essa diferença. Boca do Rio: aparece entre as regiões com tíquetes médios mais baixos para apartamentos compactos e pode entrar na pesquisa de quem pretende equilibrar localização e orçamento.

aparece entre as para apartamentos compactos e pode entrar na pesquisa de quem pretende equilibrar localização e orçamento. Dois de Julho: tem o menor aluguel médio da amostra, de R$ 1,2 mil por mês, e pode ser uma alternativa para quem deseja preservar parte da renda para outras despesas.

Opções de bairros mais acessíveis para morar em Salvador - Foto: Divulgação | LOFT

O que explica a diferença no preço dos aluguéis?



A localização é um dos fatores que influenciam o valor da locação, mas não é o único. A metragem também interfere diretamente na comparação entre os bairros, mesmo quando os apartamentos estão dentro da mesma faixa de tamanho.

Segundo o levantamento, os imóveis de até 50 m² representam 34,7% dos anúncios de aluguel de Salvador, à frente das unidades de 50 m² a 75 m², que correspondem a 24,3% da oferta.

A análise também identificou diferenças importantes na área média dos apartamentos anunciados. Entre os 25 bairros avaliados, a metragem média variou de 25,1 m² a 50 m².

O Alphaville I, por exemplo, aparece como o segundo bairro mais caro pelo valor médio do aluguel, com tíquete de R$ 3.975,56. Nesse caso, a área média de 50 m², a maior da amostra, ajuda a explicar o resultado. Quando a comparação considera o preço por metro quadrado, o bairro ocupa uma posição intermediária entre os dez mais caros.

Já Amaralina e Itapuã apresentam uma situação diferente. Embora estejam entre os bairros com menores tíquetes médios, o metro quadrado custa R$ 101,31 e R$ 92,10, respectivamente. Em Amaralina, os imóveis anunciados têm área média de apenas 26,1 m².

De acordo com Fábio Takahashi, gerente de dados do levantamento, observar apenas o valor total do aluguel pode levar a uma interpretação incompleta do mercado.

“Em Salvador, o tamanho do imóvel varia de bairro para bairro dentro da própria tipologia. Por isso, é importante olhar o aluguel por metro quadrado, não só o tíquete médio, para entender o valor real da localização”, afirma.

Bairros de Salvador com alugueis a partir de R$ 3 mil - Foto: Divulgação | LOFT

Quanto da renda deve ser comprometido com o aluguel?

Encontrar um apartamento dentro do orçamento é apenas uma parte da decisão. Para evitar que a mudança comprometa as contas do mês, também é necessário considerar condomínio, IPTU e outras despesas relacionadas à moradia.

O corretor de imóveis Luan Rodrigues recomenda que o interessado estabeleça previamente quanto consegue pagar e avalie o custo total da locação, em vez de considerar apenas o valor anunciado pelo proprietário.

“Na hora de procurar um apartamento para aluguel, o primeiro passo é estipular quanto realmente você consegue pagar, tem que colocar na conta condomínio, IPTU, energia, gás, água, seguro”, orienta.

Segundo o profissional, uma referência comum para a aprovação da locação é que a renda seja equivalente a três vezes o valor do pacote de aluguel, que inclui aluguel, condomínio e IPTU. Ele ressalta, entretanto, que não existe um padrão único de renda aplicável a todos os contratos.

Na prática, quem dispõe de R$ 3 mil mensais para todas as despesas da moradia precisa procurar um imóvel cujo aluguel seja inferior a esse limite, reservando espaço no orçamento para as demais contas.

O que avaliar antes de alugar um apartamento?

Além do preço, alguns cuidados durante a visita podem evitar gastos inesperados e problemas depois da mudança.

Rodrigues recomenda verificar as instalações hidráulicas e elétricas, observar sinais de infiltração nas paredes e conferir as condições dos armários e equipamentos que permanecerão no imóvel.

A posição solar e a segurança da rua também devem entrar na avaliação. Outra dica é conversar com moradores ou comerciantes da região para conhecer melhor a rotina do bairro e identificar possíveis dificuldades que não aparecem no anúncio.

Antes de assinar o contrato, o interessado deve conferir as principais condições da locação, incluindo:

Prazo do contrato: verifique por quanto tempo o imóvel será alugado.

verifique por quanto tempo o imóvel será alugado. Rescisão antecipada: entenda quais são as condições e eventuais penalidades caso precise sair antes do prazo.

entenda quais são as condições e eventuais penalidades caso precise sair antes do prazo. Valores e taxas: confira aluguel, condomínio, IPTU e demais cobranças.

confira aluguel, condomínio, IPTU e demais cobranças. Reajuste: observe como e quando o valor poderá ser atualizado.

observe como e quando o valor poderá ser atualizado. Manutenção: identifique as responsabilidades do proprietário e do inquilino.

identifique as responsabilidades do proprietário e do inquilino. Animais de estimação: verifique as regras aplicáveis ao imóvel e ao condomínio.

verifique as regras aplicáveis ao imóvel e ao condomínio. Garantia locatícia: confira qual modalidade será utilizada e as condições exigidas.

Entre as garantias mais conhecidas estão caução, fiador e seguro-fiança. O corretor também lembra que o locador não pode exigir mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação.

Outro cuidado é realizar uma vistoria detalhada antes de receber as chaves. Fotografias, vídeos e observações sobre o estado de conservação ajudam a registrar as condições do imóvel e podem evitar conflitos no momento da devolução.

Por fim, Rodrigues recomenda que todas as condições combinadas estejam formalizadas no contrato, sem depender apenas de acordos verbais. A orientação de um profissional também pode ajudar a avaliar o imóvel e tornar a negociação mais segura.

Vale a pena morar em um bairro valorizado com R$ 3 mil?

O levantamento mostra que Salvador tem diferenças expressivas nos preços de aluguel, inclusive entre apartamentos compactos. Por isso, quem pretende morar em uma região valorizada precisa comparar não apenas o bairro, mas também a metragem, as taxas e as condições de cada unidade.

Com um orçamento de R$ 3 mil, a busca pode começar por bairros que aparecem entre os mais baratos na categoria de até 50 m², como Itaigara, Stella Maris, Itapuã, Amaralina e Boca do Rio. A disponibilidade de imóveis dentro desse limite, porém, deve ser confirmada nos anúncios atualizados.

O principal cuidado é não confundir aluguel com custo total de moradia. Um apartamento anunciado por um valor aparentemente acessível pode ultrapassar o orçamento depois da inclusão do condomínio, do IPTU, das contas de consumo e de outras despesas.

Para quem quer economizar sem abrir mão de uma boa localização, a melhor estratégia é comparar o custo completo de cada imóvel e definir o limite financeiro antes de iniciar as visitas.