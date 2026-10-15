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Bairros nobres de Salvador têm imóveis para quem busca aluguel de até R$ 3 mil; saiba onde

Levantamento imobiliário revela diferenças nos preços de apartamentos em bairros de Salvador.

Iarla Queiroz
Por
| Atualizada em
Bairro do Itaigara
Bairro do Itaigara - Foto: Reprodução/Expedia

Morar em um bairro valorizado de Salvador sem comprometer todo o orçamento pode parecer um desafio, mas a escolha da região e do tamanho do imóvel faz diferença na hora de procurar um apartamento para alugar. Em bairros como Itaigara, Stella Maris, Itapuã e Amaralina, por exemplo, há oportunidades que merecem entrar no radar de quem busca uma localização desejada e pretende gastar até R$ 3 mil com moradia.

Um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário, mostra que os preços de aluguel na capital baiana variam significativamente de um bairro para outro. A análise, realizada com base em 12,9 mil anúncios ativos nos principais portais imobiliários, considerou imóveis de até 50 m², a faixa com maior oferta de locação na cidade.

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O estudo identificou uma diferença de quase quatro vezes entre os bairros com os aluguéis mais caros e mais baratos nessa categoria. Enquanto o Horto Florestal registra aluguel médio de R$ 4,9 mil, no Dois de Julho o valor fica em R$ 1,2 mil por mês.

A diferença reforça que, para quem tem R$ 3 mil disponíveis, pesquisar a localização e comparar as características de cada imóvel pode abrir possibilidades que vão além das regiões tradicionalmente associadas aos aluguéis mais altos.

Quais bairros de Salvador entram no radar de quem tem R$ 3 mil?

O levantamento classificou os bairros com maior volume de anúncios de apartamentos de até 50 m² e identificou regiões com valores mais baixos nessa categoria. Entre elas, algumas podem interessar a quem deseja morar perto de áreas valorizadas da capital baiana.

É importante destacar que o estudo apresenta médias por bairro, e não uma lista de imóveis disponíveis por até R$ 3 mil. Por isso, o orçamento deve ser usado como ponto de partida para a busca, considerando as condições de cada anúncio.

  • 1 de 6 Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara
    Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara |
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    Apartamento com aluguel de R$ 2.300, no Itaigara |
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Confira algumas regiões para pesquisar:

  • Itaigara: aparece entre os bairros com menores tíquetes médios de aluguel para apartamentos de até 50 m² no levantamento. É uma alternativa para quem deseja pesquisar imóveis compactos em uma região valorizada da cidade.
  • Stella Maris: também figura entre os bairros com valores mais baixos nessa tipologia. Vale comparar apartamentos menores e verificar os custos adicionais antes de fechar negócio.
  • Itapuã: está entre as dez regiões com menores aluguéis médios para imóveis de até 50 m². Apesar disso, o preço por metro quadrado é relativamente alto, o que reforça a importância de observar a área total do apartamento.
  • Amaralina: integra a lista dos bairros mais baratos pelo valor médio do aluguel, mas apresenta um dos metros quadrados mais caros da cidade. O tamanho reduzido dos imóveis ajuda a explicar essa diferença.
  • Boca do Rio: aparece entre as regiões com tíquetes médios mais baixos para apartamentos compactos e pode entrar na pesquisa de quem pretende equilibrar localização e orçamento.
  • Dois de Julho: tem o menor aluguel médio da amostra, de R$ 1,2 mil por mês, e pode ser uma alternativa para quem deseja preservar parte da renda para outras despesas.
Opções de bairros mais acessíveis para morar em Salvador
Opções de bairros mais acessíveis para morar em Salvador - Foto: Divulgação | LOFT

O que explica a diferença no preço dos aluguéis?

A localização é um dos fatores que influenciam o valor da locação, mas não é o único. A metragem também interfere diretamente na comparação entre os bairros, mesmo quando os apartamentos estão dentro da mesma faixa de tamanho.

Segundo o levantamento, os imóveis de até 50 m² representam 34,7% dos anúncios de aluguel de Salvador, à frente das unidades de 50 m² a 75 m², que correspondem a 24,3% da oferta.

A análise também identificou diferenças importantes na área média dos apartamentos anunciados. Entre os 25 bairros avaliados, a metragem média variou de 25,1 m² a 50 m².

O Alphaville I, por exemplo, aparece como o segundo bairro mais caro pelo valor médio do aluguel, com tíquete de R$ 3.975,56. Nesse caso, a área média de 50 m², a maior da amostra, ajuda a explicar o resultado. Quando a comparação considera o preço por metro quadrado, o bairro ocupa uma posição intermediária entre os dez mais caros.

Amaralina e Itapuã apresentam uma situação diferente. Embora estejam entre os bairros com menores tíquetes médios, o metro quadrado custa R$ 101,31 e R$ 92,10, respectivamente. Em Amaralina, os imóveis anunciados têm área média de apenas 26,1 m².

De acordo com Fábio Takahashi, gerente de dados do levantamento, observar apenas o valor total do aluguel pode levar a uma interpretação incompleta do mercado.

“Em Salvador, o tamanho do imóvel varia de bairro para bairro dentro da própria tipologia. Por isso, é importante olhar o aluguel por metro quadrado, não só o tíquete médio, para entender o valor real da localização”, afirma.

Bairros de Salvador com alugueis a partir de R$ 3 mil
Bairros de Salvador com alugueis a partir de R$ 3 mil - Foto: Divulgação | LOFT

Quanto da renda deve ser comprometido com o aluguel?

Encontrar um apartamento dentro do orçamento é apenas uma parte da decisão. Para evitar que a mudança comprometa as contas do mês, também é necessário considerar condomínio, IPTU e outras despesas relacionadas à moradia.

O corretor de imóveis Luan Rodrigues recomenda que o interessado estabeleça previamente quanto consegue pagar e avalie o custo total da locação, em vez de considerar apenas o valor anunciado pelo proprietário.

“Na hora de procurar um apartamento para aluguel, o primeiro passo é estipular quanto realmente você consegue pagar, tem que colocar na conta condomínio, IPTU, energia, gás, água, seguro”, orienta.

Segundo o profissional, uma referência comum para a aprovação da locação é que a renda seja equivalente a três vezes o valor do pacote de aluguel, que inclui aluguel, condomínio e IPTU. Ele ressalta, entretanto, que não existe um padrão único de renda aplicável a todos os contratos.

Na prática, quem dispõe de R$ 3 mil mensais para todas as despesas da moradia precisa procurar um imóvel cujo aluguel seja inferior a esse limite, reservando espaço no orçamento para as demais contas.

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O que avaliar antes de alugar um apartamento?

Além do preço, alguns cuidados durante a visita podem evitar gastos inesperados e problemas depois da mudança.

Rodrigues recomenda verificar as instalações hidráulicas e elétricas, observar sinais de infiltração nas paredes e conferir as condições dos armários e equipamentos que permanecerão no imóvel.

A posição solar e a segurança da rua também devem entrar na avaliação. Outra dica é conversar com moradores ou comerciantes da região para conhecer melhor a rotina do bairro e identificar possíveis dificuldades que não aparecem no anúncio.

Antes de assinar o contrato, o interessado deve conferir as principais condições da locação, incluindo:

  • Prazo do contrato: verifique por quanto tempo o imóvel será alugado.
  • Rescisão antecipada: entenda quais são as condições e eventuais penalidades caso precise sair antes do prazo.
  • Valores e taxas: confira aluguel, condomínio, IPTU e demais cobranças.
  • Reajuste: observe como e quando o valor poderá ser atualizado.
  • Manutenção: identifique as responsabilidades do proprietário e do inquilino.
  • Animais de estimação: verifique as regras aplicáveis ao imóvel e ao condomínio.
  • Garantia locatícia: confira qual modalidade será utilizada e as condições exigidas.

Entre as garantias mais conhecidas estão caução, fiador e seguro-fiança. O corretor também lembra que o locador não pode exigir mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação.

Outro cuidado é realizar uma vistoria detalhada antes de receber as chaves. Fotografias, vídeos e observações sobre o estado de conservação ajudam a registrar as condições do imóvel e podem evitar conflitos no momento da devolução.

Por fim, Rodrigues recomenda que todas as condições combinadas estejam formalizadas no contrato, sem depender apenas de acordos verbais. A orientação de um profissional também pode ajudar a avaliar o imóvel e tornar a negociação mais segura.

Vale a pena morar em um bairro valorizado com R$ 3 mil?

O levantamento mostra que Salvador tem diferenças expressivas nos preços de aluguel, inclusive entre apartamentos compactos. Por isso, quem pretende morar em uma região valorizada precisa comparar não apenas o bairro, mas também a metragem, as taxas e as condições de cada unidade.

Com um orçamento de R$ 3 mil, a busca pode começar por bairros que aparecem entre os mais baratos na categoria de até 50 m², como Itaigara, Stella Maris, Itapuã, Amaralina e Boca do Rio. A disponibilidade de imóveis dentro desse limite, porém, deve ser confirmada nos anúncios atualizados.

O principal cuidado é não confundir aluguel com custo total de moradia. Um apartamento anunciado por um valor aparentemente acessível pode ultrapassar o orçamento depois da inclusão do condomínio, do IPTU, das contas de consumo e de outras despesas.

Para quem quer economizar sem abrir mão de uma boa localização, a melhor estratégia é comparar o custo completo de cada imóvel e definir o limite financeiro antes de iniciar as visitas.

Quais são os bairros mais acessíveis em Salvador com aluguel até R$ 3 mil?

Bairros como Itaigara, Stella Maris, Itapuã, Amaralina e Boca do Rio oferecem opções de apartamentos de até 50 m². Esses locais são boas alternativas para quem busca uma boa localização sem ultrapassar o orçamento.

O que pode influenciar a diferença no preço dos aluguéis?

A localização e a metragem dos imóveis são fatores-chave que influenciam os preços. Bairros com maior demanda ou características específicas tendem a ter aluguéis mais altos.

Como calcular quanto posso gastar com aluguel?

Recomenda-se que o valor do aluguel não ultrapasse um terço da renda mensal total. Além disso, é importante considerar taxas como condomínio e IPTU no cálculo.

Quais cuidados devo ter ao visitar um apartamento para alugar?

Verifique as instalações elétricas e hidráulicas, sinais de infiltração, segurança do local e converse com moradores sobre a rotina do bairro antes de decidir.

É necessário formalizar todas as condições do aluguel no contrato?

Sim, todas as condições acordadas devem estar formalizadas no contrato, incluindo taxas, prazos e garantias locatícias, para evitar possíveis conflitos futuros.

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aluguel de imóveis imobiliário Salvador

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