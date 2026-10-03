Aluguel consignado amplia alternativas de garantia para locação

A aprovação do projeto que cria o aluguel consignado coloca em discussão não apenas o desconto do aluguel diretamente na folha de pagamento, mas também uma possível mudança na forma como proprietários e imobiliárias administram o risco dos contratos de locação. O PL 462/2011 foi aprovado pela Câmara dos Deputados e seguiu para análise do Senado. Pela proposta, aluguéis e encargos poderão ser descontados diretamente da remuneração de trabalhadores privados, servidores públicos, aposentados e pensionistas, respeitado o limite de 30% da remuneração disponível.

Para o presidente do Sistema Cofeci-Creci, João Teodoro da Silva, a proposta procura enfrentar principalmente a burocracia e a dificuldade de acesso às garantias exigidas nos contratos. Segundo ele, há pessoas com renda suficiente para pagar o aluguel, mas que não conseguem apresentar fiador, caução ou seguro-fiança. Em um cenário de juros elevados, que dificulta a compra da casa própria, Teodoro afirma que o aluguel ganha espaço como alternativa de moradia e que as exigências para formalizar os contratos podem dificultar esse processo.

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A avaliação é de que a redução do risco de inadimplência poderia estimular proprietários a colocar mais imóveis no mercado. “Com a redução do risco de inadimplência e a desburocratização, a expectativa é de que mais imóveis sejam disponibilizados para locação, reduzindo a ociosidade e contribuindo para um mercado mais dinâmico e inclusivo”, afirma Teodoro.

Na prática, o aluguel seria descontado diretamente da folha de pagamento e repassado ao locador. A proposta também permite que mais de um locatário componha o valor consignado, respeitado o limite individual de cada um. Para o advogado e especialista em Direito Imobiliário Stéfano Ribeiro Ferri, o mecanismo procura reduzir o risco de atraso e os custos relacionados às garantias exigidas atualmente.

“O consignado reduz o risco de atraso do aluguel, mas não elimina o risco financeiro do inquilino. Ele apenas muda a forma como esse risco é administrado”, afirma Ferri. Para ele, a vinculação do pagamento à remuneração pode facilitar a análise para determinados trabalhadores, mas exige atenção às situações de perda de renda ou de emprego.

O advogado Arthur Thomazi faz uma distinção entre a consignação e as garantias tradicionais. Segundo ele, fiança, caução e seguro-fiança respondem pelo inadimplemento, enquanto o desconto em folha funciona enquanto houver vínculo empregatício. “A consignação em folha faz outra coisa: automatiza o pagamento enquanto existe vínculo de emprego”, explica. O mecanismo, acrescenta, não cobre danos ao imóvel, encargos deixados depois da saída ou o período entre a perda do emprego e a devolução das chaves.

Uma das mudanças previstas no texto aprovado pela Câmara, porém, vai além do desconto em folha. O projeto revoga dispositivos da Lei do Inquilinato que, desde 1991, proíbem a exigência de mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato. Na avaliação de Thomazi, a alteração permite distribuir o risco entre diferentes instrumentos.

“A imobiliária pode montar a proteção em camadas: uma caução menor somada a uma fiança com critérios menos rigorosos, uma garantidora com um complemento, a consignação com um seguro-fiança”, diz. Para ele, a combinação pode permitir que candidatos que hoje não conseguem cumprir uma exigência única encontrem outra forma de aprovação.

A mudança, entretanto, encontra uma limitação no próprio funcionamento do consignado. O desconto de até 30% da remuneração disponível concorre com empréstimos consignados que o trabalhador já tenha contratado. Thomazi afirma que a modalidade tende a funcionar melhor para empregados formais e servidores com renda e margem consignável disponíveis, mas pode ter alcance menor justamente entre trabalhadores de menor renda que já tenham parte do salário comprometida com outras dívidas.

Perda de emprego

Outro ponto de atenção é a perda do emprego. O projeto permite que o inquilino demitido, cujo contrato seja garantido por consignação, devolva o imóvel sem pagar a multa proporcional, desde que comunique o locador com pelo menos 30 dias de antecedência. Ao mesmo tempo, o fim do vínculo empregatício permite ao proprietário exigir a substituição da garantia, conforme as regras estabelecidas no texto.

Para Teodoro, o desconto de até 30% do salário líquido e a possibilidade de incidência sobre verbas rescisórias exigem atenção. Ele também cita a irrevogabilidade do acordo e as regras para suspensão do desconto como pontos que precisarão ser considerados na aplicação da modalidade. “O desafio será equilibrar a segurança dos locadores com a proteção da renda dos trabalhadores”, afirma.

Ferri também chama atenção para a operação em caso de encerramento do contrato. A proposta estabelece que a consignação somente seja suspensa mediante apresentação da rescisão do contrato de locação assinada pelo locador ou de acordo formal entre as partes. O texto também permite que o desconto alcance verbas rescisórias dentro dos limites previstos. Por isso, afirma o advogado, o consumidor deverá compreender as condições antes de aderir ao modelo.

Ainda não há estimativa oficial de redução da inadimplência ou dos valores dos aluguéis. O presidente do Cofeci-Creci cita estudos do setor segundo os quais a modalidade poderia reduzir em até 4% o valor médio dos aluguéis e gerar economia anual de até R$ 4,5 bilhões, alcançando cerca de 20 milhões de brasileiros. Ele ressalta, porém, que se trata de uma expectativa, e não de redução garantida.

Ferri faz a mesma ressalva. Segundo ele, as projeções apresentadas pela Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) apontam para potencial de economia de aproximadamente 4% no custo total da locação, mas os números dependem da adesão ao mecanismo e de quanto da redução do risco será efetivamente repassada ao inquilino.

A efetiva chegada do aluguel consignado ao mercado ainda depende da tramitação no Senado. Se o texto for aprovado sem alterações, seguirá para sanção presidencial. Caso seja modificado, retornará à Câmara. Depois da eventual sanção e publicação, será necessária a adaptação de empregadores, imobiliárias e demais empresas envolvidas na operação.

Segundo Teodoro, o texto prevê a entrada em vigor logo após a sanção presidencial e a publicação. A partir daí, o setor precisará adaptar seus procedimentos às novas regras. Para Thomazi, porém, uma parte relevante da mudança poderá ocorrer antes da consolidação do próprio consignado, caso a possibilidade de combinar garantias seja mantida. “No curto prazo, porém, o efeito mais forte deve vir da cumulação de garantias”, afirma.