Leilão tem imóveis de luxo a partir de R$ 25 mil; veja como participar

Encontrar um imóvel por um valor abaixo do mercado pode ser uma oportunidade para quem está de olho em uma casa, apartamento, terreno ou espaço comercial. Em outubro, o Bradesco realiza quatro leilões com 41 propriedades disponíveis, distribuídas por 12 estados brasileiros.

Os lances iniciais partem de R$ 25 mil e chegam a R$ 2,2 milhões, conforme o imóvel e a modalidade do leilão. Os eventos serão realizados de forma online, em parceria com a Mega Leilões.

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Primeiro leilão reúne 20 imóveis

O primeiro evento acontece no dia 8 de outubro, às 14h, e terá 20 propriedades disponíveis. Os imóveis estão localizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesta modalidade, os lances começam em R$ 25 mil. Entre as opções está uma casa de 191 metros quadrados em Limeira, no interior de São Paulo, com lance mínimo de R$ 970 mil.

Também há uma casa em Maricá, no Rio de Janeiro, com 201 metros quadrados de área construída. O imóvel pode receber lances a partir de R$ 1 milhão.

Imóveis entram em segunda etapa de leilão

Os outros três eventos seguem as regras do segundo leilão de alienação fiduciária. Nesse caso, propriedades que não foram arrematadas na primeira etapa podem ser novamente colocadas à venda, com valores definidos conforme as condições previstas no edital.

No dia 2 de outubro, às 15h, serão ofertados quatro imóveis localizados no Paraná e em São Paulo. Os lances variam de R$ 177 mil a R$ 381 mil.

Entre eles está uma casa de 46,8 metros quadrados em Curitiba, com lance inicial de R$ 298 mil. Outra opção fica na Vila Ré, em São Paulo, possui 55,38 metros quadrados de área privativa total e tem lance mínimo de R$ 381 mil.

Já em 9 de outubro, às 15h, serão disponibilizados oito imóveis nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Os valores começam em R$ 144 mil e chegam a R$ 2,2 milhões.

Um dos destaques é um apartamento de 154 metros quadrados em Cuiabá, com duas vagas de garagem, cujo lance inicial é de R$ 553 mil.

O último evento está marcado para 16 de outubro, às 15h. Ao todo, serão oito imóveis em Bahia, Goiás, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, com lances entre R$ 141 mil e R$ 733 mil.

Entre as propriedades está uma casa de 160 metros quadrados em Goiânia, com lance mínimo de R$ 733 mil.

Como participar dos leilões

Os eventos acontecem pela internet, por meio da Mega Leilões. Para participar, é necessário realizar o cadastro na plataforma, conferir os detalhes do imóvel escolhido e consultar o edital correspondente antes de solicitar a habilitação para fazer os lances.

No leilão convencional de 8 de outubro, o Bradesco oferece 10% de desconto para pagamento à vista. Também existe a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros e sem correção, mediante sinal de 25%, com exceção de eventuais condições específicas determinadas para alguns lotes.

Para imóveis de até R$ 100 mil, o pagamento também pode ser dividido em 24 parcelas, com juros de 12% ao ano pela Tabela Price e aplicação do IGP-M anual, caso o índice seja positivo. Nesse caso, é necessário dar um sinal de 25%.

Já para propriedades acima de R$ 100 mil, o parcelamento pode ocorrer em 36 ou 48 vezes, com juros de 12% ao ano pela Tabela Price e IGP-M mensal, caso positivo. O sinal previsto nessa modalidade é de 30%.

Nos três leilões de alienação fiduciária, por outro lado, o pagamento deve ser feito à vista e sem desconto. As regras podem mudar conforme o lote, por isso a orientação é consultar o edital antes de participar.