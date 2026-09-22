Preço do m² sobe em Salvador e imóveis encolhem, aponta levantamento

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O preço do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda registrou alta em todos os 20 bairros com maior oferta em Salvador, conforme levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros voltada para o setor imobiliário, que comparou os períodos de junho a agosto de 2025 e de junho a agosto de 2026.

Entre as regiões analisadas, 11 registraram aumentos de dois dígitos no indicador. Em seis bairros, a alta do preço por metro quadrado ocorreu de forma simultânea à redução da metragem média dos imóveis anunciados, com encolhimento entre 7,7% e 14,7%.

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Segundo a Loft, essa combinação aponta que parte da variação observada pode estar relacionada à entrada de unidades menores na base de anúncios, e não exclusivamente à variação de preços.

Maiores altas no preço por metro quadrado

As maiores variações positivas no preço do metro quadrado foram registradas em:

Vitória : alta de 36,2%, com preço de R$ 19.304,63/m² e redução de 8,4% no tamanho médio dos imóveis.

: alta de 36,2%, com preço de R$ 19.304,63/m² e redução de 8,4% no tamanho médio dos imóveis. Graça : alta de 24,6%, com preço de R$ 7.490,46/m² e redução de 7,7% no tamanho médio.

: alta de 24,6%, com preço de R$ 7.490,46/m² e redução de 7,7% no tamanho médio. Barra : alta de 20,2%, com preço de R$ 15.331,75/m² e redução de 14,6% no tamanho médio.

: alta de 20,2%, com preço de R$ 15.331,75/m² e redução de 14,6% no tamanho médio. Ondina : alta de 18,1%, com preço de R$ 11.869,95/m² e redução de 11,6% no tamanho médio.

: alta de 18,1%, com preço de R$ 11.869,95/m² e redução de 11,6% no tamanho médio. Itapuã : alta de 16,2%, com preço de R$ 5.318,91/m² e redução de 14,7% no tamanho médio.

O movimento também ocorreu no Caminho das Árvores, onde o preço do metro quadrado subiu 10,1% e o tamanho médio dos imóveis caiu 13,6%.

Bairros com variações na metragem

Em bairros como Piatã (+13,5%), Candeal (+12,7%), Horto Florestal (+12,3%), Brotas (+10,2%), Patamares (+6,1%) e Jardim Armação (+3,2%), o tamanho médio dos imóveis anunciados apresentou variações menores. Nestes locais, a influência da mudança de perfil da oferta é reduzida.

A menor variação do indicador entre os 20 bairros monitorados foi identificada no Imbuí, com alta de 1,6%.

Metodologia da pesquisa

O estudo considerou exclusivamente o mercado de venda e restringiu a amostra aos 20 bairros com maior volume de anúncios em Salvador em 2026, de um total de 176 bairros com dados completos nos dois períodos analisados.

O uso do preço por metro quadrado como métrica principal visa isolar a variação de alterações no perfil das unidades ofertadas, indicador reportado junto ao tamanho médio.