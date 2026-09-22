Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IMOBILIÁRIO

SETOR IMOBILIÁRIO

Preço do m² sobe em Salvador e imóveis encolhem, aponta levantamento

Estudo mostra alta de até 36,2% no valor do metro quadrado em bairros soteropolitanos

Jair Mendonça Jr
Por
Em seis bairros, alta do preço por metro quadrado ocorreu de forma simultânea à redução da metragem
Em seis bairros, alta do preço por metro quadrado ocorreu de forma simultânea à redução da metragem - Foto: Reprodução / Leonardo Dourado

O preço do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda registrou alta em todos os 20 bairros com maior oferta em Salvador, conforme levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros voltada para o setor imobiliário, que comparou os períodos de junho a agosto de 2025 e de junho a agosto de 2026.

Entre as regiões analisadas, 11 registraram aumentos de dois dígitos no indicador. Em seis bairros, a alta do preço por metro quadrado ocorreu de forma simultânea à redução da metragem média dos imóveis anunciados, com encolhimento entre 7,7% e 14,7%.

Tudo sobre Imobiliário em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Loft, essa combinação aponta que parte da variação observada pode estar relacionada à entrada de unidades menores na base de anúncios, e não exclusivamente à variação de preços.

Maiores altas no preço por metro quadrado

As maiores variações positivas no preço do metro quadrado foram registradas em:

  • Vitória: alta de 36,2%, com preço de R$ 19.304,63/m² e redução de 8,4% no tamanho médio dos imóveis.
  • Graça: alta de 24,6%, com preço de R$ 7.490,46/m² e redução de 7,7% no tamanho médio.
  • Barra: alta de 20,2%, com preço de R$ 15.331,75/m² e redução de 14,6% no tamanho médio.
  • Ondina: alta de 18,1%, com preço de R$ 11.869,95/m² e redução de 11,6% no tamanho médio.
  • Itapuã: alta de 16,2%, com preço de R$ 5.318,91/m² e redução de 14,7% no tamanho médio.

O movimento também ocorreu no Caminho das Árvores, onde o preço do metro quadrado subiu 10,1% e o tamanho médio dos imóveis caiu 13,6%.

Bairros com variações na metragem

Em bairros como Piatã (+13,5%), Candeal (+12,7%), Horto Florestal (+12,3%), Brotas (+10,2%), Patamares (+6,1%) e Jardim Armação (+3,2%), o tamanho médio dos imóveis anunciados apresentou variações menores. Nestes locais, a influência da mudança de perfil da oferta é reduzida.

A menor variação do indicador entre os 20 bairros monitorados foi identificada no Imbuí, com alta de 1,6%.

Metodologia da pesquisa

O estudo considerou exclusivamente o mercado de venda e restringiu a amostra aos 20 bairros com maior volume de anúncios em Salvador em 2026, de um total de 176 bairros com dados completos nos dois períodos analisados.

O uso do preço por metro quadrado como métrica principal visa isolar a variação de alterações no perfil das unidades ofertadas, indicador reportado junto ao tamanho médio.

Leia Também:

IMOBILIÁRIO

Eleições favorecem negociação para aquisição de imóveis
Eleições favorecem negociação para aquisição de imóveis imagem

IMOBILIÁRIO

Condomínios buscam crédito para tirar obras do papel
Condomínios buscam crédito para tirar obras do papel imagem

EDIFY ONE

Prédio de Neymar terá robô, heliponto e apartamentos de R$ 54 milhões
Prédio de Neymar terá robô, heliponto e apartamentos de R$ 54 milhões imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Mercado Imobiliário Salvador

Relacionadas

Mais lidas