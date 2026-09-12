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Condomínios buscam crédito para tirar obras do papel

Empréstimos podem viabilizar intervenções urgentes, mas exigem atenção redobrada

Joana Lopes
Por Joana Lopes
Imagem ilustrativa da imagem Condomínios buscam crédito para tirar obras do papel
Foto: Tenda

Uma infiltração estrutural, a queda de um muro ou uma adequação exigida pelo poder público nem sempre pode esperar até que o condomínio reúna dinheiro suficiente. Quando o caixa e o fundo de reserva não cobrem a despesa, o crédito surge como alternativa para iniciar a obra e distribuir o pagamento ao longo dos meses. A decisão, porém, compromete receitas futuras e deve considerar não apenas a urgência da intervenção, mas também o impacto das parcelas sobre o orçamento dos moradores.

Para Karol Freitas, CEO da Gestart Condomínios, o crédito pode ser usado em obras, modernizações, compra de equipamentos, adequações e projetos de valorização do patrimônio. O financiamento permite preservar parte da reserva destinada a emergências e evita a concentração do desembolso em um único momento. A conveniência dessa solução, contudo, depende da situação financeira do condomínio e das demais formas disponíveis para custear o serviço.

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A definição deve levar em conta três fatores, segundo a especialista: urgência, saúde financeira e impacto sobre os condôminos. O fundo de reserva tende a ser a primeira opção diante de emergências, desde que sua utilização não deixe o condomínio desprotegido para novos imprevistos. A cota extra pode ser mais adequada quando o valor é administrável e pode ser dividido em poucas parcelas. Já o empréstimo ganha espaço quando é necessário dispor imediatamente de uma quantia maior, seja para acelerar a obra, seja para negociar melhores condições com o fornecedor.

Síndico profissional, Pablo Soares defende que o crédito seja tratado como último recurso. Para intervenções previsíveis, como uma manutenção de fachada programada para daqui a dois anos, ele recomenda arrecadar antecipadamente uma taxa extraordinária, ainda que de menor valor. Ao fim do período, o condomínio terá parte ou a totalidade do recurso em caixa e poderá reduzir ou eliminar os juros.

“Deve ser evitado quando o condomínio tem tempo para se planejar”, afirma Soares. A situação muda diante de uma ocorrência que exija resposta imediata. Se um muro desaba e não há reserva suficiente, por exemplo, pode ser necessário contratar crédito. Para ele, a necessidade frequente de empréstimos também pode revelar falta de planejamento financeiro e de formação de caixa para despesas futuras.

Cofundador e diretor de operações da uCondo, empresa de tecnologia para gestão condominial, Léo Mack ressalta que manter uma reserva compatível com os riscos do empreendimento reduz a dependência de financiamento. Como referência de planejamento, ele sugere avaliar um montante equivalente a dois ou três meses dos custos fixos. Em um condomínio com despesas mensais de R$ 50 mil, isso corresponderia a uma reserva de R$ 100 mil a R$ 150 mil.

Não existe, entretanto, um valor válido para todos. A idade do prédio, as condições da infraestrutura, o número de funcionários e a possibilidade de despesas trabalhistas futuras também entram no cálculo. Condomínios antigos, por exemplo, tendem a demandar mais intervenções em instalações elétricas, hidráulicas, fachadas e elevadores.

Antes de escolher a fonte dos recursos, a administração precisa comparar cenários. Mack cita o exemplo de uma obra de R$ 100 mil em um condomínio com 100 apartamentos e R$ 20 mil disponíveis em caixa. Entre as possibilidades estão usar o dinheiro existente e complementar o valor, contratar um empréstimo ou aprovar uma chamada de capital. Em um cálculo simplificado, a arrecadação integral por meio dos moradores corresponderia a R$ 1 mil por unidade.

A conta não termina, porém, na divisão do orçamento da obra pelo número de apartamentos. É preciso verificar se as famílias conseguem absorver a cobrança e se o condomínio continuará pagando funcionários, fornecedores, manutenção e contas de consumo. Uma cota extraordinária alta ou uma parcela de financiamento incorporada ao orçamento pode aumentar os atrasos e reduzir a arrecadação prevista.

Por isso, o histórico de inadimplência é um dos principais indicadores para a tomada de decisão. Também devem ser examinados o fluxo de caixa, a diferença entre receitas e despesas fixas, o nível do fundo de reserva e o comportamento dos moradores em cobranças extraordinárias anteriores. “A análise não deve considerar apenas se o condomínio consegue contratar o crédito, mas se conseguirá sustentar esse compromisso financeiro ao longo do tempo sem comprometer despesas essenciais”, diz Mack.

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Guia de financiamento

O guia de crédito para condomínios produzido pela plataforma SíndicoNet e pelo CondoConta recomenda mapear o fluxo de caixa dos seis meses anteriores e calcular quanto a nova parcela acrescentará à cota mensal. O material também alerta que empréstimos recorrentes para pagar contas ordinárias podem mascarar um orçamento desequilibrado. O crédito pode oferecer fôlego diante de uma queda temporária na arrecadação, mas não resolve uma inadimplência crônica sem medidas de cobrança e revisão das despesas.

Na comparação das propostas, a taxa de juros divulgada não basta. Karol orienta observar o Custo Efetivo Total, o CET, que reúne juros, tarifas, tributos e outros encargos. Prazo, carência, sistema de amortização, garantias e condições para quitar antecipadamente o saldo também interferem no valor final.

Prazos mais longos diminuem a prestação, mas elevam o total desembolsado. Já uma taxa prefixada facilita a previsão das despesas porque permite conhecer previamente o valor das parcelas. A melhor escolha, segundo Karol, depende da capacidade financeira do condomínio e das condições completas de cada operação.

As garantias exigidas merecem atenção especial. Em alguns contratos, a instituição pode solicitar a cessão de recebíveis, vinculando ao pagamento parte das cotas futuras. A administração precisa saber qual receita ficará comprometida, por quanto tempo e quais serão as consequências em caso de atraso. Também deve verificar a idoneidade do credor e desconfiar de ofertas com aprovação fácil ou condições muito abaixo das praticadas no mercado.

A contratação deve ser feita em nome do condomínio, nunca no nome pessoal do síndico. A proposta precisa ser levada à assembleia, com informações sobre finalidade, valor, prazo, CET, garantias e impacto sobre as cotas. O quórum aplicável deve observar a natureza da obra, a convenção condominial e as regras legais. Soares reforça que as decisões e condições aprovadas devem constar em ata.

A prestação de contas continua depois que o dinheiro é liberado. O saldo devedor, as parcelas pagas e restantes, o uso dos recursos e os efeitos sobre o caixa devem ser informados periodicamente aos moradores. O acompanhamento permite identificar rapidamente aumento da inadimplência ou dificuldade para manter as despesas regulares.

Ao transformar o custo imediato de uma obra em uma obrigação de longo prazo, o crédito resolve um problema presente, mas cria um compromisso coletivo. A segurança da operação depende de demonstrar que a intervenção não pode ser adiada, comparar alternativas e comprovar que o condomínio conseguirá pagar a dívida sem comprometer o funcionamento do edifício.

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Tags

crédito para obras financiamento condominial fundo de reserva gestão financeira planejamento orçamentário reforma e manutenção

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