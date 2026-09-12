Condomínios buscam crédito para tirar obras do papel

Uma infiltração estrutural, a queda de um muro ou uma adequação exigida pelo poder público nem sempre pode esperar até que o condomínio reúna dinheiro suficiente. Quando o caixa e o fundo de reserva não cobrem a despesa, o crédito surge como alternativa para iniciar a obra e distribuir o pagamento ao longo dos meses. A decisão, porém, compromete receitas futuras e deve considerar não apenas a urgência da intervenção, mas também o impacto das parcelas sobre o orçamento dos moradores.

Para Karol Freitas, CEO da Gestart Condomínios, o crédito pode ser usado em obras, modernizações, compra de equipamentos, adequações e projetos de valorização do patrimônio. O financiamento permite preservar parte da reserva destinada a emergências e evita a concentração do desembolso em um único momento. A conveniência dessa solução, contudo, depende da situação financeira do condomínio e das demais formas disponíveis para custear o serviço.

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A definição deve levar em conta três fatores, segundo a especialista: urgência, saúde financeira e impacto sobre os condôminos. O fundo de reserva tende a ser a primeira opção diante de emergências, desde que sua utilização não deixe o condomínio desprotegido para novos imprevistos. A cota extra pode ser mais adequada quando o valor é administrável e pode ser dividido em poucas parcelas. Já o empréstimo ganha espaço quando é necessário dispor imediatamente de uma quantia maior, seja para acelerar a obra, seja para negociar melhores condições com o fornecedor.

Síndico profissional, Pablo Soares defende que o crédito seja tratado como último recurso. Para intervenções previsíveis, como uma manutenção de fachada programada para daqui a dois anos, ele recomenda arrecadar antecipadamente uma taxa extraordinária, ainda que de menor valor. Ao fim do período, o condomínio terá parte ou a totalidade do recurso em caixa e poderá reduzir ou eliminar os juros.

“Deve ser evitado quando o condomínio tem tempo para se planejar”, afirma Soares. A situação muda diante de uma ocorrência que exija resposta imediata. Se um muro desaba e não há reserva suficiente, por exemplo, pode ser necessário contratar crédito. Para ele, a necessidade frequente de empréstimos também pode revelar falta de planejamento financeiro e de formação de caixa para despesas futuras.

Cofundador e diretor de operações da uCondo, empresa de tecnologia para gestão condominial, Léo Mack ressalta que manter uma reserva compatível com os riscos do empreendimento reduz a dependência de financiamento. Como referência de planejamento, ele sugere avaliar um montante equivalente a dois ou três meses dos custos fixos. Em um condomínio com despesas mensais de R$ 50 mil, isso corresponderia a uma reserva de R$ 100 mil a R$ 150 mil.

Não existe, entretanto, um valor válido para todos. A idade do prédio, as condições da infraestrutura, o número de funcionários e a possibilidade de despesas trabalhistas futuras também entram no cálculo. Condomínios antigos, por exemplo, tendem a demandar mais intervenções em instalações elétricas, hidráulicas, fachadas e elevadores.

Antes de escolher a fonte dos recursos, a administração precisa comparar cenários. Mack cita o exemplo de uma obra de R$ 100 mil em um condomínio com 100 apartamentos e R$ 20 mil disponíveis em caixa. Entre as possibilidades estão usar o dinheiro existente e complementar o valor, contratar um empréstimo ou aprovar uma chamada de capital. Em um cálculo simplificado, a arrecadação integral por meio dos moradores corresponderia a R$ 1 mil por unidade.

A conta não termina, porém, na divisão do orçamento da obra pelo número de apartamentos. É preciso verificar se as famílias conseguem absorver a cobrança e se o condomínio continuará pagando funcionários, fornecedores, manutenção e contas de consumo. Uma cota extraordinária alta ou uma parcela de financiamento incorporada ao orçamento pode aumentar os atrasos e reduzir a arrecadação prevista.

Por isso, o histórico de inadimplência é um dos principais indicadores para a tomada de decisão. Também devem ser examinados o fluxo de caixa, a diferença entre receitas e despesas fixas, o nível do fundo de reserva e o comportamento dos moradores em cobranças extraordinárias anteriores. “A análise não deve considerar apenas se o condomínio consegue contratar o crédito, mas se conseguirá sustentar esse compromisso financeiro ao longo do tempo sem comprometer despesas essenciais”, diz Mack.

Guia de financiamento

O guia de crédito para condomínios produzido pela plataforma SíndicoNet e pelo CondoConta recomenda mapear o fluxo de caixa dos seis meses anteriores e calcular quanto a nova parcela acrescentará à cota mensal. O material também alerta que empréstimos recorrentes para pagar contas ordinárias podem mascarar um orçamento desequilibrado. O crédito pode oferecer fôlego diante de uma queda temporária na arrecadação, mas não resolve uma inadimplência crônica sem medidas de cobrança e revisão das despesas.

Na comparação das propostas, a taxa de juros divulgada não basta. Karol orienta observar o Custo Efetivo Total, o CET, que reúne juros, tarifas, tributos e outros encargos. Prazo, carência, sistema de amortização, garantias e condições para quitar antecipadamente o saldo também interferem no valor final.

Prazos mais longos diminuem a prestação, mas elevam o total desembolsado. Já uma taxa prefixada facilita a previsão das despesas porque permite conhecer previamente o valor das parcelas. A melhor escolha, segundo Karol, depende da capacidade financeira do condomínio e das condições completas de cada operação.

As garantias exigidas merecem atenção especial. Em alguns contratos, a instituição pode solicitar a cessão de recebíveis, vinculando ao pagamento parte das cotas futuras. A administração precisa saber qual receita ficará comprometida, por quanto tempo e quais serão as consequências em caso de atraso. Também deve verificar a idoneidade do credor e desconfiar de ofertas com aprovação fácil ou condições muito abaixo das praticadas no mercado.

A contratação deve ser feita em nome do condomínio, nunca no nome pessoal do síndico. A proposta precisa ser levada à assembleia, com informações sobre finalidade, valor, prazo, CET, garantias e impacto sobre as cotas. O quórum aplicável deve observar a natureza da obra, a convenção condominial e as regras legais. Soares reforça que as decisões e condições aprovadas devem constar em ata.

A prestação de contas continua depois que o dinheiro é liberado. O saldo devedor, as parcelas pagas e restantes, o uso dos recursos e os efeitos sobre o caixa devem ser informados periodicamente aos moradores. O acompanhamento permite identificar rapidamente aumento da inadimplência ou dificuldade para manter as despesas regulares.

Ao transformar o custo imediato de uma obra em uma obrigação de longo prazo, o crédito resolve um problema presente, mas cria um compromisso coletivo. A segurança da operação depende de demonstrar que a intervenção não pode ser adiada, comparar alternativas e comprovar que o condomínio conseguirá pagar a dívida sem comprometer o funcionamento do edifício.