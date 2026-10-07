Banco do Brasil vende imóveis a partir de R$ 32 mil

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O Banco do Brasil iniciou uma nova campanha de comercialização de ativos imobiliários com preços a partir de R$ 32 mil. A iniciativa, batizada de “Aceita BB”, disponibiliza inicialmente 75 imóveis em diversas regiões do país e prevê ofertar até 800 propriedades até o final do ano.

Plataforma e funcionamento da campanha

As oportunidades ficam concentradas na plataforma digital oficial do banco, o portal SeuimóvelBB. Segundo a instituição financeira, a campanha permite que os interessados enviem propostas de compra diretamente pelo site, sem exigência de valor mínimo de lance fixo, ficando os lances sujeitos à análise e aprovação interna.

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Localidades e valores de referência

Entre os ativos disponíveis no catálogo da plataforma, figuram unidades residenciais, como apartamentos e casas, localizadas em municípios do entorno do Distrito Federal, a exemplo de Cidade Ocidental (GO) e Águas Lindas de Goiás (GO), com valores de referência iniciais na faixa de R$ 32.000 a R$ 35.000.

Histórico de vendas

Desde o lançamento do portal de vendas em 2021, o Banco do Brasil informou que a ferramenta já comercializou mais de 7 mil imóveis, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão em negócios em todo o território nacional.

Para participar da campanha “Aceita BB” e enviar uma proposta para a compra dos imóveis disponibilizados pelo Banco do Brasil, siga o passo a passo:

Passo a passo para participar

Entre no site oficial de vendas do banco.

Escolha a categoria e o imóvel

Filtre a busca pela categoria “Aceita BB” (ou busque por estado/cidade).

Clique no imóvel de seu interesse para visualizar fotos, localização, estado de ocupação e o edital/regulamento da venda.

Envie sua proposta

Na página do imóvel escolhido, clique no botão para apresentar a proposta.

O sistema direcionará você para a página da empresa parceira responsável pela intermediação daquele lote específico.

Preencha o cadastro e insira o valor da sua proposta financeira (a modalidade não exige valor mínimo fixo).

Análise do Banco do Brasil

A proposta enviada será submetida à avaliação interna do banco, que analisará a viabilidade financeira e os critérios cadastrais.

Formalização e pagamento

Caso a proposta seja aprovada, a empresa parceira entrará em contato para formalizar o negócio.

Geralmente, o comprador deverá pagar um sinal (mínimo de 5%), a comissão do parceiro leiloeiro/corretor (geralmente 5%), e seguir os prazos para quitação do saldo remanescente, assinatura de escritura e registro em cartório.

Quem pode participar?