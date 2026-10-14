Leilão online oferta motos a partir de R$ 16 mil neste sábado (17)

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A Copart realiza neste sábado, 17, a partid das 10h, um leilão de motocicletas com valores a partir de R$ 16.545 e modelos avaliados em até R$ 150 mil.

O pregão ocorre de forma online e reúne veículos de marcas como Honda, Yamaha, BMW, Harley-Davidson e Ducati.

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Modelos disponíveis no leilão

2026 HONDA CB 650 R - Foto: Divulgação Copart

A seleção de veículos inclui opções de diferentes categorias e faixas de preço

Honda CG 160 (2023): avaliada em R$ 16.545.

(2023): avaliada em R$ 16.545. Honda CG 160 (2026): valor de R$ 21.531.

Honda XRE 190 (2024): avaliação de R$ 22.360.

190 (2024): avaliação de R$ 22.360. Yamaha FZ25 Fazer (2025): avaliada em R$ 23.388.

(2025): avaliada em R$ 23.388. BMW G 310 (2024 a 2026): valores entre R$ 32.539 e R$ 34.197.

G 310 (2024 a 2026): valores entre R$ 32.539 e R$ 34.197. BMW K 1300 (2012): avaliação de R$ 43.127.

1300 (2012): avaliação de R$ 43.127. Honda CB 500 X (2024): valor de R$ 44.325.

500 X (2024): valor de R$ 44.325. Yamaha MT-07 (2026): avaliada em R$ 52.805.

(2026): avaliada em R$ 52.805. Harley-Davidson Softail (2019): valor de R$ 70.699.

(2019): valor de R$ 70.699. Harley-Davidson CVO (2015): avaliação de R$ 87.233.

(2015): avaliação de R$ 87.233. Ducati Panigale (2026): avaliada em R$ 149.950 pela Tabela Fipe.

Como participar do pregão

Os interessados de qualquer região do país podem enviar lances pela internet. A sala virtual abre 30 minutos antes do início da sessão, às 09h30.

Para participar, o usuário deve fazer cadastro no site da Copart Brasil e enviar os documentos necessários, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. O cadastro está disponível para pessoas físicas maiores de idade e pessoas jurídicas.