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COPART

Leilão online oferta motos a partir de R$ 16 mil neste sábado (17)

O pregão reúne veículos de marcas como Honda, Yamaha, BMW, Harley-Davidson e Ducati

Jair Mendonça Jr
Por
2024 HONDA CRF 1100L
2024 HONDA CRF 1100L - Foto: Divulgação Copart

A Copart realiza neste sábado, 17, a partid das 10h, um leilão de motocicletas com valores a partir de R$ 16.545 e modelos avaliados em até R$ 150 mil.

O pregão ocorre de forma online e reúne veículos de marcas como Honda, Yamaha, BMW, Harley-Davidson e Ducati.

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Modelos disponíveis no leilão

2026 HONDA CB 650 R
2026 HONDA CB 650 R - Foto: Divulgação Copart

A seleção de veículos inclui opções de diferentes categorias e faixas de preço

  • Honda CG 160 (2023): avaliada em R$ 16.545.
  • Honda CG 160 (2026): valor de R$ 21.531.
  • Honda XRE 190 (2024): avaliação de R$ 22.360.
  • Yamaha FZ25 Fazer (2025): avaliada em R$ 23.388.
  • BMW G 310 (2024 a 2026): valores entre R$ 32.539 e R$ 34.197.
  • BMW K 1300 (2012): avaliação de R$ 43.127.
  • Honda CB 500 X (2024): valor de R$ 44.325.
  • Yamaha MT-07 (2026): avaliada em R$ 52.805.
  • Harley-Davidson Softail (2019): valor de R$ 70.699.
  • Harley-Davidson CVO (2015): avaliação de R$ 87.233.
  • Ducati Panigale (2026): avaliada em R$ 149.950 pela Tabela Fipe.

Como participar do pregão

Os interessados de qualquer região do país podem enviar lances pela internet. A sala virtual abre 30 minutos antes do início da sessão, às 09h30.

Para participar, o usuário deve fazer cadastro no site da Copart Brasil e enviar os documentos necessários, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. O cadastro está disponível para pessoas físicas maiores de idade e pessoas jurídicas.

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leilão de veículos moto

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