Trump ameaça nova operação militar contra o Irã e faz alerta

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira, 23, que Washington pode realizar uma nova operação militar contra o Irã. O republicano afirmou que poderia encerrar a guerra “muito rapidamente” e chegou a dizer que Washington teria condições de tomar todo o petróleo iraniano.

“Podemos fazer outra pequena Fúria Épica”, disse Trump durante um comício na Flórida, sem dar mais detalhes. A “Operação Fúria Épica” é o nome utilizado pelas Forças Armadas americanas para a guerra contra o Irã.

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Em entrevista, o presidente declarou que a decisão é acabar com o Irã ou deixá-lo “definhar”. As falas ocorrem em meio à guerra, que se aproxima de completar oito meses, e à alta do preço do petróleo, que pesa sobre as eleições legislativas americanas.

Além disso, o jornal britânico The Guardian informou que autoridades iranianas ameaçaram atacar instalações petrolíferas, cabos submarinos, centros de dados e estruturas de inteligência artificial (IA) de até sete países do Golfo aliados de Washington, caso os EUA e Israel retomem a ofensiva militar.

Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano, disse que o país se prepara para responder a eventuais novos ataques. “Em caso de guerra, cabos, centros de dados e instalações de inteligência artificial também poderão ser alvos”, declarou, segundo a imprensa iraniana citada pelo jornal britânico.

O alerta também foi reforçado por Mehdi Mohammadi, assessor de Mohammad Ghalibaf, responsável pelas negociações iranianas com Washington. Segundo Mohammadi, uma nova guerra seria considerada por Teerã, cuja resposta não teria “nenhuma linha vermelha”, podendo ampliar sua duração e alcance geográfico.

Paralelamente, relatos apontam que os EUA prepararam uma lista de alvos para uma possível ofensiva conjunta com Israel depois das eleições legislativas americanas, marcadas para 3 de novembro. Washington e Tel Aviv intensificaram exercícios militares na região, enquanto o governo americano planeja reforçar sua presença no Oriente Médio com porta-aviões, caças e milhares de militares.

Nesta semana, a tensão voltou a crescer no Estreito de Ormuz. A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter atingido sete embarcações, incluindo três que teriam colidido com minas. O episódio pressionou os preços do petróleo, com o Brent subindo 3,13%, chegando a US$ 116,72 por barril nesta sexta-feira.

Mesmo diante da escalada do conflito, as negociações mediadas pelo Paquistão para um cessar-fogo continuam. Entre as propostas estão a liberação de ativos iranianos congelados em troca do fim do bloqueio de Ormuz, a retomada das inspeções nucleares da ONU no Irã e a transferência de urânio da República Islâmica para um terceiro país. Teerã condiciona os avanços à suspensão das sanções americanas.