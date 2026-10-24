INSEGURANÇA
Homem é executado e mulher é baleada durante ataque em Tancredo Neves
Homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro
Um ataque a tiros realizado por um grupo de homens armados, que chegou em motocicletas, terminou com uma pessoa morta e outra ferida na noite de sexta-feira, 23, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.
De acordo com informações preliminares, os suspeitos se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Uma mulher que estava em um bar nas proximidades também acabou baleada durante a ação. Ela foi atingida na perna e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tancredo Neves. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Leia Também:
Polícia acionada
Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamados para atender à ocorrência e constataram a morte do homem.
Durante os primeiros levantamentos, foram encontradas munições de três calibres diferentes: .380, 9 mm e .40.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia, a remoção do corpo e os procedimentos de investigação.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado oficialmente e a motivação do crime permanece desconhecida.