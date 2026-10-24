Homem é executado e mulher é baleada durante ataque em Tancredo Neves

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Um ataque a tiros realizado por um grupo de homens armados, que chegou em motocicletas, terminou com uma pessoa morta e outra ferida na noite de sexta-feira, 23, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

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Uma mulher que estava em um bar nas proximidades também acabou baleada durante a ação. Ela foi atingida na perna e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tancredo Neves. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Polícia acionada

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamados para atender à ocorrência e constataram a morte do homem.

Durante os primeiros levantamentos, foram encontradas munições de três calibres diferentes: .380, 9 mm e .40.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia, a remoção do corpo e os procedimentos de investigação.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado oficialmente e a motivação do crime permanece desconhecida.