Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INSEGURANÇA

Homem é executado e mulher é baleada durante ataque em Tancredo Neves

Homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro

Leilane Teixeira
Por
Policiais apreenderam três pistolas, uma granada e munições
Policiais apreenderam três pistolas, uma granada e munições - Foto: Divulgação

Um ataque a tiros realizado por um grupo de homens armados, que chegou em motocicletas, terminou com uma pessoa morta e outra ferida na noite de sexta-feira, 23, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos se aproximaram da vítima e dispararam diversas vezes. O homem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Uma mulher que estava em um bar nas proximidades também acabou baleada durante a ação. Ela foi atingida na perna e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tancredo Neves. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Leia Também:

INQUÉRITO ARQUIVADO

Caso Binho do Quilombo: família cobra retomada das investigações
Caso Binho do Quilombo: família cobra retomada das investigações imagem

POLÍCIA

Som alto leva à descoberta de plantação de maconha escondida em banheiro na Bahia
Som alto leva à descoberta de plantação de maconha escondida em banheiro na Bahia imagem

SALVADOR

Suspeito de agarrar agente de endemias tem prisão convertida em preventiva
Suspeito de agarrar agente de endemias tem prisão convertida em preventiva imagem

Polícia acionada

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamados para atender à ocorrência e constataram a morte do homem.

Durante os primeiros levantamentos, foram encontradas munições de três calibres diferentes: .380, 9 mm e .40.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para realizar a perícia, a remoção do corpo e os procedimentos de investigação.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado oficialmente e a motivação do crime permanece desconhecida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO Polícia Salvador tancredo neves

Relacionadas

Mais lidas