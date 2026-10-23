Som alto leva à descoberta de plantação de maconha escondida em banheiro na Bahia

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Três pessoas foram detidas após guardas municipais encontrarem uma plantação de maconha no banheiro de uma residência em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A descoberta aconteceu na quinta-feira, 22, durante o atendimento a uma denúncia de som alto no bairro Jardim Imperial.

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal havia sido acionada para verificar uma reclamação de perturbação do sossego. Ao chegar ao endereço, os agentes conseguiram autorização dos ocupantes para entrar no imóvel.

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Descoberta da maconha

Durante a vistoria, os guardas se depararam com uma estrutura montada em um banheiro desativado, onde eram cultivados cinco pés de maconha.

Os três detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com as plantas apreendidas.

A ocorrência foi registrada na unidade policial, que ficou responsável pela adoção das medidas legais cabíveis.