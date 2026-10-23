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CRIME BRUTAL

Mulher fica em coma após ser esfaqueada com filha de 15 anos pelo ex na Bahia

A adolescente também precisou de atendimento intensivo

Leilane Teixeira
Por
Passageiros seriam o alvo dos atiradores
Passageiros seriam o alvo dos atiradores - Foto: Divulgação

Uma mulher de 35 anos está em coma após ser esfaqueada junto com a filha, de 15 anos, em Saubara, no Recôncavo baiano. O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira, 19, e teria sido cometido pelo ex-companheiro da vítima, identificado como Adonias Cerqueira da Paixão, de 57 anos. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio.

A mulher, que trabalhava como marisqueira, permanece internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde está intubada. A adolescente também precisou de atendimento intensivo, mas já recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Segundo familiares, o suspeito não aceitava o término do relacionamento, ocorrido há pouco mais de um mês. Desde a separação, a vítima estaria sendo perseguida e ameaçada de morte.

Uma irmã da mulher afirmou que existem mensagens no celular da vítima que comprovam as ameaças feitas pelo ex-companheiro.

Família relata ameaças e cobra justiça

Ainda conforme a irmã, a vítima segue em estado gravíssimo, e os familiares enfrentam dificuldades para acompanhá-la durante a internação.

"Ela se encontra em coma, intubada. O estado dela é muito delicado mesmo. Ela está lutando, e eu sei que está lutando pelas duas filhas dela", desabafou a irmã em entrevista à TV Bahia.

A familiar também relatou que, ao procurar a delegacia, recebeu a informação de que o suspeito já teria sido alvo de uma medida protetiva envolvendo outra ex-companheira. A informação não teve confirmação independente.

Diante da gravidade do ataque, a família pede que o responsável seja punido.

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Suspeito foi agredido por moradores após o ataque

O crime aconteceu na Rua Porto, no bairro Iraque, em Saubara. Segundo a Polícia Militar, equipes da 20ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após receberem informações sobre duas pessoas feridas com golpes de faca.

Mãe e filha foram socorridas e levadas para atendimento médico. Os policiais fizeram buscas na região, mas não encontraram o suspeito inicialmente.

Adonias foi agredido por moradores depois do ataque e precisou ser hospitalizado. Ele foi localizado em uma unidade de saúde e permanece internado no Hospital do Subúrbio, em Salvador, sob custódia policial.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pela Delegacia Territorial de Saubara por tentativa de feminicídio contra as duas vítimas.

O suspeito segue à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para esclarecer a dinâmica e a motivação do crime.

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Tags

feminicídio Polícia Civil Saubara violência contra mulher

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