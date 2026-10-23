Ronda Inclusiva apoia eleitores com deficiência em Salvador

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Repetindo a atuação do primeiro turno das Eleições 2026, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) dará continuidade à Ronda Inclusiva em Salvador no segundo turno, marcado para este domingo, 25.

A iniciativa prevê o apoio a eleitores com deficiência (PcDs) ou dificuldade de locomoção que necessitem de auxílio para chegar aos locais de votação. Segundo a PM, a ação reforça as condições de acessibilidade e segurança no exercício da cidadania.

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Projeto Seu Voto Importa

O serviço integra o projeto Seu Voto Importa, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as duas instituições.

Como funciona a Ronda Inclusiva?

A atuação da Ronda Inclusiva consiste no acompanhamento, por policiais militares, dos veículos da Justiça Eleitoral responsáveis pelo transporte dos eleitores e dos servidores envolvidos no atendimento.

A Ronda Inclusiva dá continuidade às ações da corporação voltadas à inclusão social, a exemplo da Patrulha Inclusiva, iniciada no Carnaval e também presente em grandes eventos populares.

As ações são desenvolvidas por meio do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), responsável pela coordenação operacional, e do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH), que atua na difusão da doutrina de direitos humanos e inclusão.

Exercício do direito ao voto

O diretor do DPCDH da PM-BA, coronel Mattos, destacou a importância da integração com o TRE-BA no primeiro turno e do apoio oferecido aos eleitores com deficiência ou dificuldade de locomoção, para que possam exercer o direito ao voto com autonomia e segurança.

“A atuação integrada entre o TRE-BA e a PM-BA apresentou resultados positivos no primeiro turno das Eleições 2026. A avaliação conjunta permitiu reconhecer os acertos e identificar oportunidades de aprimoramento para o segundo turno. Mais do que os resultados operacionais, os relatos das pessoas com deficiência que conseguiram exercer o direito ao voto com esse suporte evidenciam a relevância do serviço. Essa parceria contribui para reduzir barreiras de acesso e reafirma o compromisso das instituições com a inclusão e o pleno exercício da cidadania”, ressaltou o coronel Mattos.