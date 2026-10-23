Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

SEGUNDO TURNO

Ronda Inclusiva apoia eleitores com deficiência em Salvador

A ação conta com suporte para elitores com deficiência ou dificuldade de locomoção

Sara Santos
Por
A ação foi realizada no primeiro turno e conta com suporte para eleitores PSDs ou com dificuldade de locomoção
A ação foi realizada no primeiro turno e conta com suporte para eleitores PSDs ou com dificuldade de locomoção - Foto: Divulgação/COPPM

Repetindo a atuação do primeiro turno das Eleições 2026, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) dará continuidade à Ronda Inclusiva em Salvador no segundo turno, marcado para este domingo, 25.

A iniciativa prevê o apoio a eleitores com deficiência (PcDs) ou dificuldade de locomoção que necessitem de auxílio para chegar aos locais de votação. Segundo a PM, a ação reforça as condições de acessibilidade e segurança no exercício da cidadania.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Projeto Seu Voto Importa

O serviço integra o projeto Seu Voto Importa, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), resultado de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as duas instituições.

Como funciona a Ronda Inclusiva?

A atuação da Ronda Inclusiva consiste no acompanhamento, por policiais militares, dos veículos da Justiça Eleitoral responsáveis pelo transporte dos eleitores e dos servidores envolvidos no atendimento.

A Ronda Inclusiva dá continuidade às ações da corporação voltadas à inclusão social, a exemplo da Patrulha Inclusiva, iniciada no Carnaval e também presente em grandes eventos populares.

As ações são desenvolvidas por meio do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), responsável pela coordenação operacional, e do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH), que atua na difusão da doutrina de direitos humanos e inclusão.

Leia Também:

POLÍCIA

Saiba como será esquema da Polícia Civil no 2º turno das eleições
Saiba como será esquema da Polícia Civil no 2º turno das eleições imagem

ELEIÇÕES 2026

Bahia terá 32 mil agentes de segurança no segundo turno das eleições
Bahia terá 32 mil agentes de segurança no segundo turno das eleições imagem

ELEIÇÕES

Forças de Segurança da Bahia planejam ações para 2º turno das eleições
Forças de Segurança da Bahia planejam ações para 2º turno das eleições imagem

Exercício do direito ao voto

O diretor do DPCDH da PM-BA, coronel Mattos, destacou a importância da integração com o TRE-BA no primeiro turno e do apoio oferecido aos eleitores com deficiência ou dificuldade de locomoção, para que possam exercer o direito ao voto com autonomia e segurança.

“A atuação integrada entre o TRE-BA e a PM-BA apresentou resultados positivos no primeiro turno das Eleições 2026. A avaliação conjunta permitiu reconhecer os acertos e identificar oportunidades de aprimoramento para o segundo turno. Mais do que os resultados operacionais, os relatos das pessoas com deficiência que conseguiram exercer o direito ao voto com esse suporte evidenciam a relevância do serviço. Essa parceria contribui para reduzir barreiras de acesso e reafirma o compromisso das instituições com a inclusão e o pleno exercício da cidadania”, ressaltou o coronel Mattos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

pm-ba Ronda Inclusiva Salvador TRE-BA

Relacionadas

Mais lidas