Suspeito de agarrar agente de endemias tem prisão convertida em preventiva

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O homem de 42 anos, preso em flagrante suspeito de tentar beijar uma agente de endemias em Salvador, no bairro de Coutos, teve a prisão convertida em preventiva nesta sexta-feira (23).

A decisão foi tomada pela Justiça após audiência de custódia. Com a decisão, ele deve seguir para o sistema prisional.

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Relembre o caso

Uma agente de endemias do município estava trabalhando em uma casa quando o homem tentou beijá-la. Ele ainda teria agarrado a servidora e tentado levá-la até o banheiro do imóvel, mas ela conseguiu escapar, segundo a Polícia Civil.

A vítima acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), que mobilizou uma equipe policial e realizou a prisão em flagrante.

Ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde passou por exames periciais e ficou custodiado à disposição da Justiça até a audiência desta sexta-feira.

SMS lamenta o ocorrido

Em nota ao portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), lamentou o ocorrido e afirmou estar acompanhando a agente.

De acordo com a pasta, ela foi acolhida pela Casa da Mulher Brasileira e, em seguida, foi conduzida à sua família, onde poderá contar com apoio e acolhimento neste momento delicado.

“A Secretaria seguirá oferecendo todo o suporte necessário à profissional, respeitando seu tempo, suas necessidades e seu processo de recuperação, para que ela possa atravessar este momento com segurança, cuidado e amparo”, escreveu.