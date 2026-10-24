A SANGUE FRIO
Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia
Ele foi morto por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta
Um jovem, de 22 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira, 23, em Cansanção, território do sisal, na Bahia. Jean de Jesus dos Santos esta em uma lanchonete, no Posto de combustível, no bairro Lagos dos Cavalos, quando foi surpreendido a tiros.
Segundo relatos de testemunhas, o jovem tinha ido ao local buscar a esposa, quando foi morto por dois homens, que chegaram em uma motocicleta preta de dados não anotados. Eles vestiam bermudas e camisas brancas.
Policiais militares da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM/ Monte Santo) foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram Jean já estava morto. Os suspeitos não foram localizados.
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O crime é investigado pela Polícia Civil e, até a tarde deste sábado, 24, a dupla não havia sido identificada e presa. A motivação segue sendo apurada. Não há informações sobre o sepultamento de Jean. As informações são do Região do Sisal.