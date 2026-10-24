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A SANGUE FRIO

Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia

Ele foi morto por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

Andrêzza Moura
Por
Jean tinha ido ao local para pegar a esposa
Jean tinha ido ao local para pegar a esposa - Foto: Redes Sociais

Um jovem, de 22 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira, 23, em Cansanção, território do sisal, na Bahia. Jean de Jesus dos Santos esta em uma lanchonete, no Posto de combustível, no bairro Lagos dos Cavalos, quando foi surpreendido a tiros.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem tinha ido ao local buscar a esposa, quando foi morto por dois homens, que chegaram em uma motocicleta preta de dados não anotados. Eles vestiam bermudas e camisas brancas.

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Policiais militares da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM/ Monte Santo) foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram Jean já estava morto. Os suspeitos não foram localizados.

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O crime é investigado pela Polícia Civil e, até a tarde deste sábado, 24, a dupla não havia sido identificada e presa. A motivação segue sendo apurada. Não há informações sobre o sepultamento de Jean. As informações são do Região do Sisal.

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Cansanção HOMICÍDIO homicído Polícia Civil Polícia Miliar

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