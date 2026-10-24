Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

EM FLAGRANTE

Idoso de 73 anos é preso suspeito de tráfico de drogas na ilha

Home foi preso no terminal marítimo de Mar Grande transportando drogas

Andrêzza Moura
Por
Em outubro de 2024, Idoso já havia sido conduzido à delegacia
Em outubro de 2024, Idoso já havia sido conduzido à delegacia - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um idoso, de 73 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 22, suspeito de tráfico de drogas. O homem, que não teve o nome revelado, estava nas proximidades do Terminal Marítimo de Mar Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, vendendo drogas.

Investigadores da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), chegaram até ele após denúncias anônimas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo relatos, o idoso costumava fazer viagens entre a ilha e Salvador transportando entorpecentes que seriam comercializados no município. Diante disso, ele passou a ser monitorado pelos policiais.

A prisão se deu quando o homem desembarcou no terminal marítimo de Mar Grande. Na ocasião, foram encontrados com ele uma sacola preta contendo aproximadamente 528 gramas de substância semelhante à maconha, 32 gramas de material aparentando ser cocaína, além de diversos pinos utilizados para acondicionamento de drogas, um aparelho celular e R$ 1.170 em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, em outubro de 2024, o idoso já havia sido conduzido à delegacia por transportar porções de maconha e cocaína. À época, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de drogas para consumo pessoal.

Leia Também:

A SANGUE FRIO

Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia
Jovem é executado a tiros ao buscar esposa em lanchonete na Bahia imagem

SALVADOR

Homem é assassinado ao voltar do trabalho e deixa esposa grávida na maternidade
Homem é assassinado ao voltar do trabalho e deixa esposa grávida na maternidade imagem

DESCOBERTA

Servidor acumulava 5 empregos que exigiam 183 horas de trabalho, mas semana só tem 168
Servidor acumulava 5 empregos que exigiam 183 horas de trabalho, mas semana só tem 168 imagem

Desta vez, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e segue custodiado na unidade policial a disposição da Justiça. O material apreendido também foi apresentado na delegacia e passará por perícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Ilha de Itaparica Polícia Civil da Bahia prisão em flagrante tráfico de drogas Vera Cruz Bahia

Relacionadas

Mais lidas