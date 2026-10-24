Idoso de 73 anos é preso suspeito de tráfico de drogas na ilha

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Um idoso, de 73 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 22, suspeito de tráfico de drogas. O homem, que não teve o nome revelado, estava nas proximidades do Terminal Marítimo de Mar Grande, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, vendendo drogas.

Investigadores da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), chegaram até ele após denúncias anônimas.

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Segundo relatos, o idoso costumava fazer viagens entre a ilha e Salvador transportando entorpecentes que seriam comercializados no município. Diante disso, ele passou a ser monitorado pelos policiais.

A prisão se deu quando o homem desembarcou no terminal marítimo de Mar Grande. Na ocasião, foram encontrados com ele uma sacola preta contendo aproximadamente 528 gramas de substância semelhante à maconha, 32 gramas de material aparentando ser cocaína, além de diversos pinos utilizados para acondicionamento de drogas, um aparelho celular e R$ 1.170 em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, em outubro de 2024, o idoso já havia sido conduzido à delegacia por transportar porções de maconha e cocaína. À época, ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por porte de drogas para consumo pessoal.

Desta vez, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e segue custodiado na unidade policial a disposição da Justiça. O material apreendido também foi apresentado na delegacia e passará por perícia.