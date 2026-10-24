FEMINICÍDIO
Homem é preso horas após matar ex-esposa a facadas na Bahia
Suspeito foi detido em flagrante e apresentou versões contraditórias
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira, 23, um homem, de 46 anos, suspeito de matar a ex-esposa, Lucineide Ribeiro Pires, de 41. Ele foi detido em flagrante, em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, horas depois do crime.
O corpo da mulher foi localizado no bairro São Gotardo, por volta das 6h25. A morte dela foi atestada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros.
Policiais da guarnição da Ronda Rural do 5º Pelotão da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ela foi morta a facadas.
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Em depoimento à polícia, o suspeito contou que tinha encontrado Lucineide ferida e que apenas tentou prestar socorro e reanimá-la.
Entretanto, os investigadores da 1ª Delegacia Territorial perceberam algumas contradições. A arma usada no crime ainda suja de sangue foi apreendida.
O homem permanece custodiado na unidade policial à disposição da Justiça. Não há informações sobre o sepultamento de Lucineide.