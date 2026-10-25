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Homem é esmagado entre trem e plataforma na estação de Salvador

Portal A TARDE entrou em contato com os orgãos responsáveis

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Homem teve o corpo esmagado na estasção de metrô em Salvador
Homem teve o corpo esmagado na estasção de metrô em Salvador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem morreu após ter o corpo esmagado neste domingo, 25, na Estação Campinas do metrô de Salvador.

Segundo as informações iniciais, ele ficou preso entre o trem e a plataforma, na região do primeiro vagão. As circunstâncias da ocorrência ainda não foram esclarecidas.

Concessionária e polícia foram procuradas

O portal A TARDE entrou em contato com a CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema, e foi divulgado que um cliente acessou indevidamente a via e ficou preso entre o trem e a plataforma na tarde deste domingo, na Estação Campinas. O Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e estão atendendo a ocorrência.

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A concessionária reforça a importância de seguir as orientações de segurança no sistema metroviário para prevenir acidentes.

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Entre as principais recomendações estão não acessar a via, aguardar o desembarque dos passageiros antes de entrar no trem, respeitar a faixa amarela na plataforma e evitar distrações durante a espera pela chegada da composição. Essas orientações são divulgadas continuamente por meio de campanhas de comunicação.

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