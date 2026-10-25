POLÍCIA
Corpo é localizado dentro de esgoto em avenida de Salvador
Causa da morte seria desentendimento contra lideranças criminosas
O corpo de um homem identificado como Igor foi encontrado neste domingo, 25, dentro de um esgoto na Avenida Gal Costa, em Salvador.
A vítima estava em um carrinho de mão. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para o trabalho das equipes responsáveis pela perícia.
Vítima teria sido baleada em Sussuarana
O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.
De acordo com informações preliminares, Igor teria sido baleado no sábado, 24, no bairro de Sussuarana.
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Uma das suspeitas é de que a morte tenha relação com um possível desentendimento envolvendo uma liderança criminosa que atua na região. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.
Polícia investiga o caso
Equipes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e preservaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).