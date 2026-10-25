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POLÍCIA

Corpo é localizado dentro de esgoto em avenida de Salvador

Causa da morte seria desentendimento contra lideranças criminosas

Evellyn Teixeira
Por
O corpo de um homem encontrado no esgoto na Avenida Gal Costa, em Salvador
O corpo de um homem encontrado no esgoto na Avenida Gal Costa, em Salvador - Foto: Divulgação

O corpo de um homem identificado como Igor foi encontrado neste domingo, 25, dentro de um esgoto na Avenida Gal Costa, em Salvador.

A vítima estava em um carrinho de mão. Policiais militares foram acionados e isolaram a área para o trabalho das equipes responsáveis pela perícia.

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Vítima teria sido baleada em Sussuarana

O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar para obter informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a última atualização desta matéria.

De acordo com informações preliminares, Igor teria sido baleado no sábado, 24, no bairro de Sussuarana.

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Uma das suspeitas é de que a morte tenha relação com um possível desentendimento envolvendo uma liderança criminosa que atua na região. A hipótese, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Polícia investiga o caso

Equipes da 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local e preservaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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polícia militar Salvador

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