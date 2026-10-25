Prefeito de Salvador culpa empresas por caos nos ônibus no 2º turno

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), atribuiu a uma propaganda irregular o atraso na operação dos ônibus do transporte público da capital baiana neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições presidenciais.

Em coletiva no Palácio Thomé de Souza, sede da administração municipal, ele afirmou que a operação foi regularizada e que a frota em circulação supera a de eleições anteriores.

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Segundo o prefeito, Salvador já oferecia transporte público gratuito em dias de votação antes de a medida se tornar obrigatória. Ele disse que, nas ocasiões anteriores, não houve problemas semelhantes.

“Hoje, em virtude de uma propaganda irregular para cumprir a resolução, atrasou a operação, que foi regularizada. Neste momento, temos frota, inclusive, superior à que rodou nas outras eleições, inclusive no primeiro turno da eleição de 2026”, declarou.

Prefeito cita decreto municipal

Questionado sobre a quantidade de ônibus que deveriam circular e quantos estavam efetivamente nas ruas, Bruno Reis afirmou não ter os números detalhados.

O prefeito disse que o decreto municipal determina a oferta de frota suficiente para atender à demanda dos passageiros e prevê a circulação dos veículos durante o período de votação.

Esses números, no detalhe, eu não tenho Bruno Reis

Bruno Reis acrescentou que, caso a determinação não tenha sido cumprida, a responsabilidade pode ser das empresas operadoras do sistema. No entanto, ressaltou que não poderia confirmar eventual descumprimento sem informações que comprovassem a situação.

“Se foi descumprido, foi por parte das empresas, mas a gente não pode afirmar que foi”, disse.

Bruno Reis aponta frota reserva e ônibus novos

Durante a coletiva, o prefeito lembrou que Salvador tem cerca de 1.700 ônibus e que parte dos veículos permanece nas garagens para compor a frota reserva, que, segundo ele, deve representar ao menos 10% do total.

Ele também citou a chegada de mais de 330 ônibus novos à capital baiana e afirmou que alguns veículos antigos foram retirados de circulação.