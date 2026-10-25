Lula faz apelo para que “povo não desista de votar” por falta de ônibus

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que a população “não desista de votar” diante da falta de ônibus em alguns estados do Brasil, como Bahia, São Paulo, Paraíba e Sergipe, neste domingo, 25, dia do segundo turno das Eleições 2026.

“Ninguém pode desistir de votar porque algum empresário sacana, ou algum prefeito mal caráter, bandido, tentou evitar que o povo votasse. O que eu quero dizer é que o povo não desista de votar”, disse Lula em declaração dada à imprensa em frente à sua casa em São Paulo.

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Além disso, o presidente fez um apelo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e aos ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça para que o horário de votação seja estendido aos eleitores afetados pela redução da frota de ônibus em São Paulo e em Salvador.

“Eu quero avisar ao ministro Kássio Nunes e ao ministro André Mendonça, que dirige a Suprema Corte Eleitoral, que tem algumas coisas a serem feitas. Primeiro, garantir que os eleitores que foram prejudicados por atraso de ônibus, por retirada de ônibus, que tenham a chance de votar”, disse o petista.

544 ônibus parados em Salvador

O Procon-BA contabilizou 544 ônibus parados em quatro garagens, duas na Barros Reis e duas no Subúrbio, em Salvador, neste domingo.

O órgão recebeu denúncia sobre o bloqueio da saída de ônibus pela Prefeitura de Salvador e encaminhou equipes para fiscalizar as garagens das empresas de transporte.

Na garagem da OT Trans, os fiscais encontraram 55 veículos parados no pátio, mas aptos a operar, em descumprimento à legislação eleitoral, que determina o uso de toda a frota para garantir o transporte durante o período eleitoral. A empresa foi fiscalizada, e o órgão adotará as medidas administrativas cabíveis.

Já na empresa OT Trans G3, em Campinas de Pirajá, foram localizados 118 veículos no pátio. Na Integra Plataforma Barros Reis (G7), há 55 veículos parados. Na Integra Plataforma Suburbana, são 142. A OT Trans, na estrada Velha de Campinas de Pirajá, tem 174 carros no pátio.

A fiscalização segue em outras garagens da capital.

TRE-BA exige ônibus nas ruas e estabelece multa de R$ 1 milhão em Salvador

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador neste domingo, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros durante o segundo turno das Eleições 2026.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

A determinação foi assinada pelo presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, após a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciar uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.

Além disso, a determinação estabelece penalidade de prisão em caso de descumprimento.