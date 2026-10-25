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CONFUSÃO

Famosos detonam prefeito de Salvador após redução de ônibus

Famosos se mobilizaram nas redes sociais contra o prefeito Bruno Reis

Franciely Gomes
Por
Artistas questionaram atitude do prefeito de Salvador
Artistas questionaram atitude do prefeito de Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

A redução da frota de ônibus em Salvador durante as primeiras horas do 2º turno das Eleições 2026 causou uma revolta entre cantores e atores baianos. Artistas usaram suas redes sociais para criticar Bruno Reis, prefeito de Salvador, neste domingo, 25.

Um dos primeiros a se posicionar contra o político foi o cantor Diogo Ferreira, mais conhecido como Baco Exu do Blues. Em seu perfil do Instagram, o músico afirmou que a atitude do prefeito era um ataque à democracia.

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“A prefeitura de Salvador está brecando os ônibus para a galera não votar. Um absurdo. Um ataque à democracia. Sacanagem. Eles estão com medo do Nordeste e por isso estão jogando sujo”, disparou ele.

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Um post compartilhado por Baco Exu do Blues (@exudoblues)

As reclamações seguiram com o ator Lucas Leto, da TV Globo, que está no ar atualmente na novela Por Você. “A população de Salvador está sendo impedida de votar. Isso tem um nome, tem um culpado. Prefeitura de Salvador está trancando os ônibus lá nas garagens, impedindo que o povo de Salvador vá voltar”, disparou.

“Bruno Reis, esse é o nome dele. Bruno Reis é o nome do prefeito. Vamos cobrar. Bruno Reis, que apoia o candidato Flávio Bolsonaro [PL], está impedindo que a população de Salvador saia de suas casas, consiga pegar o transporte para exercer a democracia, o seu direito de voto”, completou.

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Um post compartilhado por LUCAS LETO (@lucasleto)

Outros famosos que criticaram a situação

Em um vídeo em conjunto, os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil denunciaram o caso. A gravação ainda conta com a participação das atrizes Camila Pitanga, Sophie Charlotte e Paula Burlamaqui.

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“É uma vergonha e um absurdo o que acontece com os ônibus neste segundo turno! Reduzir a frota e dificultar o acesso às urnas configura crime eleitoral. Exigimos circulação plena dos veículos, regularização dos semáforos com defeito, investigação rigorosa, com prisão dos responsáveis, e especialmente EXTENSÃO DOS HORÁRIOS DE VOTAÇÃO!”, escreveram na legenda.

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Um post compartilhado por Caetano Veloso (@caetanoveloso)

Influenciadores digitais também criticaram a postura da Prefeitura de Salvador diante da situação. Dentre eles Belle Daltro, Alesson Lima e Lore Rufis.

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Um post compartilhado por Isabelle Daltro (@belledaltro)

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eleições 2026 entretenimento Salvador

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