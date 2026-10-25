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RESPOSTA

Prefeito de Salvador nega boicote e atribui atrasos de ônibus à adesivos

Bruno afirmou que não houve intenção de prejudicar operação

Rodrigo Tardio
Por
Gestor disse que gratuidade nos dias de pleito não é uma novidade na capital baiana
Gestor disse que gratuidade nos dias de pleito não é uma novidade na capital baiana - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O transporte público gratuito oferecido aos eleitores de Salvador neste domingo de eleição, 25, registrou atrasos na saída da frota nas primeiras horas da manhã. O problema gerou queixas de passageiros que dependiam do serviço para chegar aos locais de votação.

Em resposta às críticas, o prefeito Bruno Reis afirmou que não houve qualquer intenção de prejudicar a operação e atribuiu o atraso à remoção de adesivos de propaganda eleitoral dos veículos.

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De acordo com o gestor municipal, a gratuidade nos dias de pleito não é uma novidade na capital baiana, tendo sido adotada em todas as eleições durante sua gestão sem registros prévios de irregularidades.

"Esta não é a primeira vez que a Prefeitura oferece o transporte gratuito. Ocorreu em todas as eleições durante o meu período como prefeito e nunca tivemos qualquer problema", declarou Bruno Reis.

Remoção de adesivos

De acordo com o prefeito, a retenção dos ônibus ocorreu no momento da saída das garagens. A grande maioria dos veículos apresentava adesivos com a propaganda de um candidato específico. Para cumprir a resolução da Justiça Eleitoral sobre neutralidade no transporte público, os empresários do setor concessionário determinaram a retirada do material antes que os veículos ganhassem as ruas.

No entanto, o processo de remoção manual dos adesivos acabou atrasando o início da operação de mobilidade urbana. Ao notar que o cronograma estava sendo comprometido e que a população seria prejudicada, o município interveio.

"A retirada desses adesivos levou ao atraso da operação. Quando a Prefeitura percebeu que isso iria comprometer todo o processo, de imediato determinou que os ônibus pudessem sair mesmo com adesivos de propagandas eleitorais", explicou o prefeito.

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Prefeitura defende perfil técnico

Bruno Reis também rebatou as ilações de que o atraso teria tido motivação política ou partidária. O prefeito defendeu a atipicidade da situação e reforçou a qualificação técnica do titular da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza.

O gestor ressaltou que o secretário não possui filiação partidária e que sua nomeação baseou-se em sua trajetória profissional na gestão de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo, a Copa América e os Jogos Olímpicos, além de trabalhos prestados à FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Não houve, por parte da Prefeitura, qualquer orientação para que a frota não fosse oferecida", concluiu o gestor.

Após a liberação imediata determinada pelo município, a operação do transporte público em Salvador foi regularizada ao longo do dia para atender ao fluxo de eleitores.

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ADESIVOS Bruno Reis eleições Mobilidade Urbana Salvador transporte público

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