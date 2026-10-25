Lula pede prorrogação da votação em Salvador por ausência de ônibus

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prorrogar o horário da votação em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana, cidades baianas que tiveram problemas com o transporte público neste domingo, 25, quando acontece o segundo turno da eleição presidencial.

Em coletiva à imprensa, Lula citou os municípios, trazendo também outras cidades fora do estado que tiveram os mesmos problemas.

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“Aqui em São Paulo, quase 40% dos ônibus foram retirados de circulação. Na Bahia, também foram retirados ônibus de circulação, assim como Petrópolis, Teresina, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Recife, Sergipe, Maceió, João Pessoa e no Pará até as balsas pararam de circular”, disparou Lula ao conversar com jornalistas.

“Ninguém pode deixar de votar por causa de um empresário sacana ou algum prefeito mal caráter, bandido, tentou evitar do povo votar”, completou o presidente.

Prefeito de Salvador justifica ausência

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), justificou a ausência de ônibus circulando da capital neste domingo, 25, em coletiva de imprensa, antes de registrar seu voto para presidente.

Bruno afirmou que a colagem de adesivos políticos nos veículos colaborou para o atraso da frota de ônibus na capital baiana.