Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Falta de ônibus em Salvador foi premeditado? Advogado explica

Em entrevista ao Portal A TARDE advogado eleitorista fala o motivo da falta de ônibus

Evellyn Teixeira
Por
Advogado eleitoralista analisao cenário do 2° turno das eleições de 2026
Advogado eleitoralista analisao cenário do 2° turno das eleições de 2026 - Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE
Eleições 2026

A redução da frota de ônibus em Salvador durante o segundo turno das Eleições 2026 levanta questionamentos sobre uma possível interferência no direito ao voto.

Em entrevista ao portal A TARDE, o advogado eleitoralista Luis Vinicius Aragão afirmou que a situação chama a atenção pela possível atuação deliberada na retirada dos coletivos de circulação e questionou a conduta do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, que estava fora do país durante o episódio.

A hipótese de premeditação, porém, é uma avaliação do advogado e depende de apuração pelas autoridades.

Advogado aponta possível crime eleitoral

Segundo Aragão, criar obstáculos intencionais para impedir ou dificultar o comparecimento de eleitores às urnas pode configurar crime eleitoral.

“Criar obstáculos para o exercício do voto pelo eleitor constitui crime, segundo o Código Eleitoral. Pode ser punido de 4 a 6 anos. Para isso tem que se apurar a intenção dolosa de prejudicar intencionalmente o comparecimento do eleitor às urnas”, declarou.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O advogado também criticou a redução dos coletivos durante a manhã e parte da tarde. “O que aconteceu em Salvador foi uma retirada deliberada da frota de circulação, principalmente no horário de todo horário da manhã e de parte do horário da tarde. E, ainda assim, ao que parece, depois de regularizado, a frota não entrou toda em circulação”, afirmou.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Polícia Civil reúne provas para investigação federal sobre ônibus em Salvador
Polícia Civil reúne provas para investigação federal sobre ônibus em Salvador imagem

DISPUTA PRESIDENCIAL

CEO da AtlasIntel crava resultado das eleições com vitória de Lula: "Ganhou"
CEO da AtlasIntel crava resultado das eleições com vitória de Lula: "Ganhou" imagem

ELEIÇÕES 2026

Cinco estados e DF definem governador no 2º turno; veja lista completa
Cinco estados e DF definem governador no 2º turno; veja lista completa imagem

Prorrogação da votação foi excepcional

Aragão também avaliou a decisão de prorrogar o horário de votação em razão dos problemas de transporte registrados na Bahia e em outros estados.

“A prorrogação do horário de eleição é um expediente excepcionalíssimo”, disse. Segundo o advogado, a medida foi fundamentada nas dificuldades de deslocamento dos eleitores diante da redução ou supressão do transporte público em diferentes municípios.

Ele citou ocorrências em Salvador, Ilhéus, Tremedal e Feira de Santana, na Bahia, como exemplos de localidades onde, segundo seu relato, houve problemas na oferta de transporte durante o pleito.

Advogado defende segurança das urnas eletrônicas

Durante a entrevista ao portal A TARDE, Luis Vinicius Aragão também defendeu o sistema eletrônico de votação e criticou a possibilidade de retorno ao voto em cédulas de papel. Para o advogado, esse modelo representa um retrocesso e pode abrir espaço para fraudes tanto no momento da votação quanto durante a contabilização dos resultados.

“Jamais. A votação em papel não é a melhor opção. Ao contrário, a urna de papel permite fraudes eleitorais, seja no momento em que o voto está sendo depositado, seja no momento em que o voto é transferido para o mapa eleitoral, que é a prática do mapismo”, afirmou.

Aragão citou episódios históricos de disputas eleitorais para defender a manutenção do sistema eletrônico. “A urna de papel é um retrocesso. A urna eletrônica combate fraudes eleitorais antigas, da época dos coronéis. Defender a urna eletrônica é uma missão de todo advogado eleitoralista e de todas as pessoas que defendem a democracia nesse país”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleição 2026 Salvador

Relacionadas

Mais lidas