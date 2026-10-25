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DISPUTA PRESIDENCIAL

CEO da AtlasIntel crava resultado das eleições com vitória de Lula: "Ganhou"

Andrei Roman declarou que presidente deve se reeleger neste domingo, 25

Leo Almeida
Por
Andrei cravou resultado em publicação nas redes sociais
Andrei cravou resultado em publicação nas redes sociais - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, apontou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o vencedor no segundo turno das eleições, realizado neste domingo, 25. O petista disputa o Palácio do Planalto contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais, Roman respondeu um internauta que questionou a possibilidade de reeleição e cravou a vitória de Lula no embate contra Flávio Bolsonaro.

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Fator Norte

Analisando o cenário eleitoral do país, Andrei Roman explicou que a melhora da votação de Lula na região Norte deve ser um fator determinante para a sua reeleição. Ele citou, inclusive, que o aumento foi constatado nas pesquisas da AtlasIntel.

"Esses dados são indicativos de uma melhora para o Lula em relação ao segundo turno de 2022 na região norte. No entanto, essa melhora já era esperada (veja por exemplo a pesquisa de véspera da Atlas para Amazonas)", escreveu Roman.

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AtlasIntel eleições do brasil

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