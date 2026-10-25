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CANCELAMENTO

Especialista aponta possibilidade de anulação do 2º turno das eleições

Membro da Academia de Direito Eleitoral diz que eleição pode ser realizada em duas semanas

Leo Almeida
Por
Eleitores não conseguiram votar apesar de ampliação do horário
Eleitores não conseguiram votar apesar de ampliação do horário - Foto: Raphael Müller | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O advogado eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Fernando Neisser, apontou que existe a possibilidade do segundo turno das eleições, realizado neste domingo, 25, ser anulado após extensão do horário de votação.

Conforme o especialista, com a decisão de adiar o encerramento dos colégios eleitorais ocorrendo após às 17h, algumas urnas de votação já tinham sido fechadas, impossibilitando a equidade entre os eleitores.

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“Como a decisão chegou no momento em que você já tinha urnas fechadas e outras abertas com fila, isso significa que há uma disparidade com relação às diferentes seções eleitorais. [...] Sem dúvida, abre a possibilidade de ser pedida a anulação do segundo turno, com realização posterior, daqui a uma ou duas semanas”, afirmou Neisser em entrevista à Folha de São Paulo.

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Prorrogação

O horário de votação em Salvador e em todo o Brasil foi ampliado até às 19h durante o segundo turno das eleições de 2026. O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a mudança após denúncias de dificuldades no transporte público, que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A solicitação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. O pedido foi acatado pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após pedido feito pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O término da votação estava previsto para as 17h.

Urnas foram fechadas mesmo com decisão

Mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin para prorrogar o período de votação das 17h para às 19h, eleitores tiveram dificuldade para entrar em colégios eleitorais de Salvador.

A decisão do magistrado não chegou a tempo a alguns locais. Em determinados pontos, os boletins de urna já haviam sido impressos. Segundo apurou o portal A TARDE, na capital baiana, estavam fechados os seguintes colégios:

  • Luiz Viana, em Brotas;
  • Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe;
  • Colégio da UFBA, no Canela, fechado às 17h05;
  • Colégio Central, em Brotas, onde as urnas foram encerradas às 17h;
  • Escola Municipal Elyísio Athayde, em Cajazeiras, às 17h07.

Começo do caos eleitoral

A discussão começou em meio a uma série de ocorrências envolvendo a circulação de ônibus na capital baiana. Além da Bahia, o estado de São Paulo também apresentou problema na circulação dos ônibus.

Em Salvador, a situação levou a Justiça Eleitoral a determinar o restabelecimento da frota integral e a adoção de medidas para garantir o transporte dos eleitores.

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