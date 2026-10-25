Especialista aponta possibilidade de anulação do 2º turno das eleições

O advogado eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Fernando Neisser, apontou que existe a possibilidade do segundo turno das eleições, realizado neste domingo, 25, ser anulado após extensão do horário de votação.

Conforme o especialista, com a decisão de adiar o encerramento dos colégios eleitorais ocorrendo após às 17h, algumas urnas de votação já tinham sido fechadas, impossibilitando a equidade entre os eleitores.

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“Como a decisão chegou no momento em que você já tinha urnas fechadas e outras abertas com fila, isso significa que há uma disparidade com relação às diferentes seções eleitorais. [...] Sem dúvida, abre a possibilidade de ser pedida a anulação do segundo turno, com realização posterior, daqui a uma ou duas semanas”, afirmou Neisser em entrevista à Folha de São Paulo.

Prorrogação

O horário de votação em Salvador e em todo o Brasil foi ampliado até às 19h durante o segundo turno das eleições de 2026. O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a mudança após denúncias de dificuldades no transporte público, que teriam prejudicado o deslocamento de eleitores até os locais de votação.

A solicitação foi apresentada pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. O pedido foi acatado pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após pedido feito pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O término da votação estava previsto para as 17h.

Urnas foram fechadas mesmo com decisão

Mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin para prorrogar o período de votação das 17h para às 19h, eleitores tiveram dificuldade para entrar em colégios eleitorais de Salvador.

A decisão do magistrado não chegou a tempo a alguns locais. Em determinados pontos, os boletins de urna já haviam sido impressos. Segundo apurou o portal A TARDE, na capital baiana, estavam fechados os seguintes colégios:

Luiz Viana, em Brotas;

Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe;

Colégio da UFBA, no Canela, fechado às 17h05;

Colégio Central, em Brotas, onde as urnas foram encerradas às 17h;

Escola Municipal Elyísio Athayde, em Cajazeiras, às 17h07.

Começo do caos eleitoral

A discussão começou em meio a uma série de ocorrências envolvendo a circulação de ônibus na capital baiana. Além da Bahia, o estado de São Paulo também apresentou problema na circulação dos ônibus.

Em Salvador, a situação levou a Justiça Eleitoral a determinar o restabelecimento da frota integral e a adoção de medidas para garantir o transporte dos eleitores.