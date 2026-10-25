Adolpho Loyola acusa prefeitura de Salvador por prejuízo em votação: "Vexame"

Adolpho Loyola, criticou a Prefeitura de Salvador neste domingo, 25, pela redução da frota de ônibus durante o segundo turno das eleições presidenciais.

Em entrevista ao programa A TARDE Eleições 2026, do canal A TARDE Play, ele afirmou que a situação prejudicou eleitores que dependem do transporte público para chegar aos locais de votação.

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Loyola classificou o episódio como um “vexame” e responsabilizou a administração municipal pelo problema. Segundo ele, o governo estadual solicitou a prorrogação do horário de votação, alegando prejuízos causados pela falta de coletivos.

“Hoje em Salvador, o que nós vimos foi um vexame, com a prefeitura deste tamanho. [...] Tirar as pessoas de votar”, declarou.

Loyola cita demora em decisão judicial

Loyola explicou que o governo recorreu à Justiça para tentar ampliar o período de votação. De acordo com o secretário, a decisão liminar saiu perto das 17h, reduzindo o tempo disponível para comunicar os eleitores sobre a possibilidade de votar além do horário inicialmente previsto.

“Teve um hiato muito pequeno de tempo, então algumas pessoas já tinham fechado, elas não conseguiram ser alcançadas pela liminar”, afirmou.

O secretário disse que ainda havia seções eleitorais abertas em Salvador e pediu que os eleitores que não tivessem votado aproveitassem o tempo restante. A declaração foi dada durante o andamento da votação, sem que ele apresentasse um levantamento sobre quantas pessoas deixaram de votar por causa dos problemas no transporte.

Loyola diz que trabalhadores foram os mais prejudicados

Ao criticar a situação, o secretário afirmou que a falta de ônibus afetou principalmente pessoas que dependem do serviço para se deslocar. Ele citou trabalhadores domésticos, pedreiros e profissionais do comércio como exemplos de eleitores que precisam do transporte coletivo.

“Eu duvido que os vizinhos do prefeito, do ex-prefeito, precisam de transporte público para ir votar. [...] A nossa turma que precisa, as pessoas que mais precisam, as empregadas domésticas, os pedreiros, os trabalhadores, as pessoas que trabalham no comércio em geral precisam desse transporte para poder votar”, disse.

Loyola também comparou o episódio em Salvador a problemas que, segundo ele, ocorreram na capital paulista. As críticas foram direcionadas às administrações municipais e estaduais envolvidas, sem apresentação de dados que permitissem dimensionar o impacto sobre o comparecimento às urnas.

Adolpho Loyola prevê votação expressiva para Lula na Bahia

Durante a entrevista, Loyola demonstrou confiança no desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Ele afirmou que a Bahia teria papel importante na votação do candidato e associou a expectativa ao apoio político do estado ao projeto liderado pelo PT.

“Lula hoje aqui em Salvador vai mostrar a força do seu tamanho, do tamanho deste projeto que vem mudando a Bahia nos últimos vinte anos”, declarou.

O secretário também disse que o governo baiano trabalharia para ampliar a votação de Lula e manifestou expectativa de que o presidente fosse reeleito.