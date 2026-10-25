TSE suspende totalização de votos após decisão do STF

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a totalização dos votos do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou por duas horas o período de votação em todo o Brasil.

A informação foi confirmada pelo próprio TSE ao jornal O Globo.

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A decisão de Zanin foi tomada após uma ação apresentada pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou dificuldades no transporte de eleitores em três municípios da Bahia: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

O ministro determinou que o encerramento da votação, inicialmente previsto para as 17h, fosse prorrogado até as 19h, no horário de Brasília, em todas as seções eleitorais do país. Zanin também estabeleceu que caberia ao TSE cumprir a ordem.

A medida foi tomada em caráter de urgência. Segundo o ministro, as informações sobre os problemas no transporte público chegaram ao Supremo às 16h32 deste domingo, menos de meia hora antes do horário originalmente previsto para o fim da votação.

“Considerando a gravidade dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:32:49, da data de hoje, e diante da urgência evidente na medida, determino prorrogação por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções de todo o Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento”, escreveu Zanin.

A campanha de Lula argumentou que as prefeituras dos três municípios baianos não disponibilizaram frota suficiente de transporte público para permitir o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.