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ELEIÇÕES

Mulher e sobrinho de 2 anos são baleados durante carreata política

Menino ficou com bala alojada no corpo após tiros em ato político

Leilane Teixeira
Por
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu - Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa
Eleições 2026

Uma mulher de 22 anos e o sobrinho dela, de apenas dois anos, foram baleados durante uma carreata em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite de sábado, 24, no município de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Pinheiros. Segundo a Polícia Militar, a mulher sofreu um ferimento na região do glúteo, com entrada e saída do projétil. Já a criança foi atingida no quadril e ficou com a bala alojada no corpo.

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Devido à gravidade do ferimento, o menino teve transferência indicada para o Hospital São José, em Colatina, onde daria continuidade ao tratamento médico.

Mulher relatou que não ouviu disparos

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h03, após a entrada das duas vítimas na unidade hospitalar.

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher contou aos policiais que participava da manifestação política quando percebeu que havia sido atingida. Apesar do ferimento, ela afirmou não ter escutado nenhum disparo de arma de fogo.

Ainda não há informações sobre a origem dos tiros, a autoria ou as circunstâncias em que a mulher e a criança foram baleadas.

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Polícia investiga o caso

A Polícia Civil informou que a ocorrência ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Pinheiros. A corporação não divulgou detalhes adicionais para não comprometer as investigações.

Quem tiver informações que possam contribuir para a identificação dos responsáveis pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181.

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Tags

Espirito Santo Lula Polícia Civil violência

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