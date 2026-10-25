COLÉGIOS FECHADOS
Colégios eleitorais são fechados em Salvador após prorrogação da votação
Decisão para prorrogar votação foi assinada pelo ministro Cristiano Zanin
Mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para prorrogar o período de votação das 17h para as 19h, eleitores tiveram dificuldade para entrar em colégios eleitorais de Salvador.
A decisão do magistrado não chegou a tempo a alguns locais. Em determinados pontos, os boletins de urna já haviam sido impressos. Segundo apurou o portal A TARDE, na capital baiana, estavam fechados os seguintes colégios:
- Luiz Viana, em Brotas;
- Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe;
- Colégio da UFBA, no Canela, fechado às 17h05;
- Colégio Central, em Brotas, onde as urnas foram encerradas às 17h;
- Escola Municipal Elyísio Athayde, em Cajazeiras, às 17h07.
O delegado de votação da Escola Municipal Elyísio Athayde, Raone Oliveira, informou que fez um comunicado geral aos mesários que trabalhavam no colégio, liberando-os para ir para casa, pois não haveria prorrogação da votação. A última informação, às 17h50, era de que não haveria mais mesários disponíveis na escola e de que as urnas estavam fechadas.
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A decisão de Cristiano Zanin foi assinada às 17h01 (horário de Brasília), um minuto após o encerramento oficial da votação, previsto para as 17h.
A medida prorrogou o horário de votação em todo o Brasil até as 19h (horário de Brasília), após uma ação protocolada pela coligação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que relatou problemas com o transporte público em municípios como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas (BA).
*Em atualização