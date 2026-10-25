Colégios eleitorais são fechados em Salvador após prorrogação da votação

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Mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para prorrogar o período de votação das 17h para as 19h, eleitores tiveram dificuldade para entrar em colégios eleitorais de Salvador.

A decisão do magistrado não chegou a tempo a alguns locais. Em determinados pontos, os boletins de urna já haviam sido impressos. Segundo apurou o portal A TARDE, na capital baiana, estavam fechados os seguintes colégios:

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Luiz Viana, em Brotas;

Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe;

Colégio da UFBA, no Canela, fechado às 17h05;

Colégio Central, em Brotas, onde as urnas foram encerradas às 17h;

Escola Municipal Elyísio Athayde, em Cajazeiras, às 17h07.

O delegado de votação da Escola Municipal Elyísio Athayde, Raone Oliveira, informou que fez um comunicado geral aos mesários que trabalhavam no colégio, liberando-os para ir para casa, pois não haveria prorrogação da votação. A última informação, às 17h50, era de que não haveria mais mesários disponíveis na escola e de que as urnas estavam fechadas.

Zanin prorroga votação em todo o país

A decisão de Cristiano Zanin foi assinada às 17h01 (horário de Brasília), um minuto após o encerramento oficial da votação, previsto para as 17h.

A medida prorrogou o horário de votação em todo o Brasil até as 19h (horário de Brasília), após uma ação protocolada pela coligação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que relatou problemas com o transporte público em municípios como Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas (BA).

*Em atualização