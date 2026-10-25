SSP-BA mobiliza viaturas para levar eleitores a votar em Salvador

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A redução da frota de ônibus em Salvador levou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) a mobilizar viaturas para transportar eleitores até os locais de votação neste domingo, 25, durante o segundo turno das Eleições 2026.



Os veículos foram enviados para auxiliar a população no deslocamento até as seções eleitorais.

Viaturas atendem bairros da capital

As viaturas partiram do Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e levaram passageiros para regiões como Garibaldi, Vasco da Gama, Pernambués e Campo Grande.



Segundo a SSP-BA, os veículos permanecerão nas ruas até as 17h, com o objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.







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Segurança reforça garantia do voto

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que as forças estaduais e federais estão mobilizadas para auxiliar a população e assegurar o exercício da cidadania.



“As Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública estarão sempre prontas para garantir o livre exercício da cidadania e a manutenção da democracia”, declarou.

A mobilização ocorre em meio à crise no transporte público da capital baiana. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento de 100% da frota de ônibus após denúncias de veículos fora de circulação durante o dia da votação.