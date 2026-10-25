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ELEIÇÕES

SSP-BA mobiliza viaturas para levar eleitores a votar em Salvador

Os veículos estarão nas ruas até as 17h

Evellyn Teixeira
Por
Secretaria da Segurança Pública da Bahia mobilizou viaturas para transportar eleitores
Secretaria da Segurança Pública da Bahia mobilizou viaturas para transportar eleitores - Foto: Divulgação/ ASCOM SSP
Eleições 2026

A redução da frota de ônibus em Salvador levou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) a mobilizar viaturas para transportar eleitores até os locais de votação neste domingo, 25, durante o segundo turno das Eleições 2026.

Os veículos foram enviados para auxiliar a população no deslocamento até as seções eleitorais.

Viaturas atendem bairros da capital

As viaturas partiram do Centro de Operações e Inteligência (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e levaram passageiros para regiões como Garibaldi, Vasco da Gama, Pernambués e Campo Grande.

Segundo a SSP-BA, os veículos permanecerão nas ruas até as 17h, com o objetivo de facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.


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Segurança reforça garantia do voto

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou que as forças estaduais e federais estão mobilizadas para auxiliar a população e assegurar o exercício da cidadania.

“As Forças Estaduais e Federais da Segurança Pública estarão sempre prontas para garantir o livre exercício da cidadania e a manutenção da democracia”, declarou.

A mobilização ocorre em meio à crise no transporte público da capital baiana. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento de 100% da frota de ônibus após denúncias de veículos fora de circulação durante o dia da votação.

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eleição 2026 Salvador

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