Votação após as 17h fica restrita a urnas ainda abertas, esclarece TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só retomará o recebimento dos Boletins de Urna (BUs), a totalização dos votos e a divulgação dos resultados após as 19h deste domingo, 25. A votação permanece em andamento apenas nos locais em que as seções eleitorais ainda não haviam sido encerradas às 17h, conforme esclarecimento divulgado pelo tribunal após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida ocorre depois que Zanin determinou a prorrogação do horário de votação. Em uma nova decisão, o ministro esclareceu que a extensão deve ser aplicada somente aos locais onde as urnas ainda não tinham sido fechadas. Os votos das urnas já encerradas serão computados e totalizados normalmente.

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"Determino que a decisão seja cumprida nos locais onde as urnas não foram fechadas, com a posterior totalização dos votos nas condições enunciadas, sendo que, nas urnas que já foram fechadas os votos serão computados e totalizados", afirmou o ministro.

TSE aguarda fim da votação para retomar apuração

Em comunicado, o TSE informou que o recebimento dos boletins de urna e a divulgação dos resultados serão retomados depois das 19h, quando termina o período ampliado de votação.

Neste momento, quase todos os ministros do tribunal estão reunidos no gabinete da Presidência, aguardando o encerramento do prazo.

Após a decisão de Zanin, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, também enviou um ofício aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais (TREs) com orientações para o cumprimento da determinação.

"Orienta-se que as seções eleitorais que ainda estiverem abertas permaneçam em funcionamento até as 19h (horário de Brasília), em estrito cumprimento à determinação judicial", diz o documento.

Pedido de Lula motivou decisão de Zanin

O ministro atendeu a um pedido da coligação do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que solicitou a prorrogação do horário de votação em municípios afetados por problemas no transporte público.

Antes de recorrer ao STF, a campanha havia apresentado a solicitação ao próprio TSE. O pedido abrangia pelo menos nove estados: São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima, Piauí, Paraíba, Pará, Paraná e Rio de Janeiro.

A iniciativa foi precedida por outro pedido, apresentado no início da tarde, para ampliar o horário de votação em três municípios baianos: Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

Como estava a apuração antes da pausa

Na última atualização do sistema do TSE citada, às 17h06, 1.225 seções eleitorais em todo o Brasil já tinham os votos para presidente apurados.

Naquele momento, Lula aparecia com 57,66%, somando 193.574 votos. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrava 42,34%, com 142.169 votos.

Os números correspondem à atualização anterior à interrupção da totalização e não representam, necessariamente, o resultado consolidado da eleição.

Campanha de Flávio Bolsonaro também pediu mais tempo

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também solicitou ao TSE, neste domingo, 25, a prorrogação por duas horas do horário de votação em municípios de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul afetados por fortes chuvas.

O pedido incluía: