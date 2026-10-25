ELEIÇÕES 2026
Cinco estados e DF definem governador no 2º turno; veja lista completa
Eleições em diferentes locais foram definidas neste domingo, 25
Cinco estados e o Distrito Federal definiram, neste domingo, 25, em segundo turno, os seus governadores para o período 2027-2030. As outras unidades federativas que precisaram de uma nova rodada de apuração foram as seguintes:
- Acre
- Amazonas
- Espírito Santo
- Rio Grande do Norte
- Tocantins
Veja cenário pelo país:
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Distrito Federal
Celina Leão (PP) venceu Leandro Grass (PT) e conquistou mais um mandato à frente do governo do DF.
Tocantins
Vicentinho Júnior (PSDB) bateu Professora Dorinha (União) e conquistou o governo tocantinense.
Acre
No estado da região Norte do país, Mailza Assis (PP) garantiu a reeleição e venceu Alan Rick (Republicanos).
Amazonas
O senador Omar Aziz (PSD) conquistou a eleição ao bater a Professora Maria do Carmo (PL).
Espírito Santo
Lorenzo Pazolini (Republicanos) bateu Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo capixaba — o emedebista tentava a reeleição.
Rio Grande do Norte
Cadu de Lula (PT) ganhou uma eleição apertada contra Allyson (União).
Reportagem em atualização.