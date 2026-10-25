Cinco estados e DF definem governador no 2º turno; veja lista completa

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Cinco estados e o Distrito Federal definiram, neste domingo, 25, em segundo turno, os seus governadores para o período 2027-2030. As outras unidades federativas que precisaram de uma nova rodada de apuração foram as seguintes:

Acre

Amazonas

Espírito Santo

Rio Grande do Norte

Tocantins

Veja cenário pelo país:

Distrito Federal

Celina Leão (PP) venceu Leandro Grass (PT) e conquistou mais um mandato à frente do governo do DF.

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Tocantins

Vicentinho Júnior (PSDB) bateu Professora Dorinha (União) e conquistou o governo tocantinense.

Acre

No estado da região Norte do país, Mailza Assis (PP) garantiu a reeleição e venceu Alan Rick (Republicanos).

Amazonas

O senador Omar Aziz (PSD) conquistou a eleição ao bater a Professora Maria do Carmo (PL).

Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) bateu Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo capixaba — o emedebista tentava a reeleição.

Rio Grande do Norte

Cadu de Lula (PT) ganhou uma eleição apertada contra Allyson (União).

Reportagem em atualização.