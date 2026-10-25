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ELEIÇÕES

Polícia Civil reúne provas para investigação federal sobre ônibus em Salvador

Polícia usa drones para monitorar garagens

Leilane Teixeira
Por
Polícia Civil reúne provas para investigação federal sobre ônibus em Salvador
Polícia Civil reúne provas para investigação federal sobre ônibus em Salvador - Foto: Divulgação Polícia Civil
Eleições 2026

A Polícia Civil da Bahia realizou, neste domingo, 25, uma operação de fiscalização em garagens de empresas de ônibus de Salvador para verificar o cumprimento de uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A medida judicial exige a circulação integral da frota de transporte coletivo da capital durante o segundo turno das eleições de 2026.

A ação ocorre em meio à fiscalização de possíveis irregularidades na oferta de ônibus aos eleitores. Para acompanhar a movimentação nas garagens, os policiais utilizam drones e recursos de inteligência.

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As diligências acontecem em oito bairros da capital baiana: Pirajá, Campinas de Pirajá, Caminho de Areia, Praia Grande, Granjas Rurais, Barros Reis, Santa Mônica e San Martin.

Polícia usa drones para monitorar garagens

A operação reúne equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil, incluindo o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), além do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O trabalho também conta com o apoio da Coordenação de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência Policial (DIP), responsável pelo acompanhamento de movimentações suspeitas relacionadas a possíveis crimes eleitorais.

Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi organizada após o acionamento das autoridades de segurança pública. O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, e integrantes da cúpula da corporação se reuniram com dirigentes dos departamentos operacionais para definir as estratégias de atuação.

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Material será encaminhado à Polícia Federal

As informações reunidas durante as diligências, incluindo eventuais depoimentos e registros de irregularidades, serão encaminhadas à Polícia Federal, que ficará responsável pelo prosseguimento da investigação.

Além das inspeções presenciais, a Secretaria da Segurança Pública acompanha ações de inteligência e monitoramento digital para identificar possíveis práticas de crimes eleitorais.

Até a divulgação das informações, a Polícia Civil não havia informado se foram constatados descumprimentos da decisão judicial ou se houve responsabilização de empresas de transporte.

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eleições 2026 Polícia Civil Salvador transporte público

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